Omicidio Cerciello Rega, processo d'appello bis: chiesti 23 anni di carcere per Elder e Natale Il procuratore generale ha chiesto 23 anni e 9 mesi di carcere per Finnegan Lee Elder e Christian Natale Hjorth, i due americani imputati per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. La Cassazione ha disposto un processo d'appello bis.

A cura di Alessia Rabbai

Mario Cerciello Rega, Elder e Natale

Ventitré anni e nove mesi di carcere è la richiesta avanzata dal procuratore generale della Corte d'Appello di Roma nei confronti di Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due ventenni americani a processo per l'omicidio del vicebrigadietre Mario Cerciello Rega. Oggi c'è l'udienza del processo di appello bis.

La Cassazione ha disposto un processo di appello bis

Nei confronti dei due imputati i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno disposto un nuovo processo di secondo grado, annullando quanto deciso in secondo grado. Nei confronti di Elder hanno annullato la condanna a 24 anni con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale; mentre per Hjorth, condannato a 22 anni, l'annullamento con rinvio riguarda l'accusa di concorso in omicidio.