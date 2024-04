video suggerito

Neonato morto dopo il parto a Sora, assolti dieci medici. A processo una ginecologa Il neonato aveva mostrato una grave insufficienza respiratoria. Trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, è morto poco dopo il parto.

A cura di Natascia Grbic

Sono stati prosciolti dieci degli undici imputati per la morte di un neonato avvenuta al Policlinico Umberto I di Roma il 19 giugno 2020, due mesi dopo la nascita al Santissima Trinità di Sora. A riportarlo è Il Messaggero. Tutti erano accusati di omicidio colposo. Rinviata invece a giudizio una ginecologa, per la quale adesso si aprirà il processo.

La vicenda risale a quattro anni fa. Secondo quanto ipotizzato dalla procura, il decesso del piccolo sarebbe avvenuto a causa di "lesioni alla nascita, ischemia, insufficienza respiratoria e convulsioni, fino alla morte improvvisa". Sotto la lente d'ingrandimento, le procedure utilizzate al momento del parto. Una delle possibilità al vaglio dell'accusa, è che i tempi siano stati ritardati, provocando complicazioni che poi hanno portato alla morte del bambino.

A sporgere denuncia è stata la famiglia del neonato, sconvolta per quanto accaduto. I genitori del piccolo si erano recati in ospedale il 18 aprile 2020. Quando il bimbo è nato però, ci sono stati vari problemi: i medici del nido del nosocomio si sono resi conto che aveva gravi problemi respiratori, e ne hanno disposto il trasferimento immediato al Policlinico Umberto I di Roma. Due mesi dopo, il 19 giugno 2020, il neonato è morto all'improvviso, facendo annegare i genitori nel dolore. Sono stati proprio quest'ultimi a rivolgersi alle forze dell'ordine affinché venisse fatta chiarezza sulle cause del decesso, poco chiare. Da capire cosa sia successo al momento del parto, e se queste gravi difficoltà respiratorie siano state causate da un errore nella gestione della nascita o meno.