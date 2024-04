Investe un pedone con la moto e cade, morto dopo due giorni di agonia il 41enne Stefano Arce

video suggerito

È morto dopo due giorni di agonia Stefano Arce, il 43enne residente a Tivoli Terme rimasto coinvolto in un incidente su via Tiburtina il pomeriggio di martedì 2 aprile. L'uomo era in sella alla sua Kawasaki quando ha perso il controllo delle due ruote, investendo un pedone e cadendo per terra. Le sue condizioni sono apparse disperate ai soccorritori, che lo hanno trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I, dove è deceduto nonostante gli sforzi dei medici di salvargli la vita. Ferito, ma non in pericolo di vita, il pedone investito da Arce. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sulla strada non sarebbero stati trovati segni di frenata.

Stefano Arce abitava a Tivoli Terme ma lavorava in una macelleria sulla Tuscolana. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social per il 41enne, da sempre appassionato di sport e motociclismo. "Non posso credere che non ci sei più, fai buon viaggio amico mio", scrive un ragazzo.

A indagare sull'incidente sono gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto non appena avvenuto il sinistro. La dinamica è ancora al vaglio, ma dalle prime informazioni sembra che il pedone stesse regolarmente attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito.

Gli agenti della Polizia Locale stanno controllando le telecamere degli esercizi commerciali che si trovano sulla Tiburtina, in modo da avere più chiaro cosa è accaduto martedì pomeriggio e capire le cause dell'incidente. Sono stati disposti, come da prassi in questi casi, gli esami tossicologici e alcolemici sui conducenti, mentre la moto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.