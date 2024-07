La maestra Simonetta Banditelli cade in una scarpata a Civita Castellana muore dopo giorni d’agonia

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

La maestra Simonetta Banditelli (Foto Facebook)

È morta la maestra Simonetta Banditelli, cinquantotto anni. Caduta in una scarpata in via Masci a Civita Castellana in provincia di Viterbo la scorsa domenica 6 luglio, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Non sono bastati i tentativi dei medici, che l'hanno soccorsa, intervenendo su ferite e traumi riportati. Simonetta ha lottato per giorni tra la vita e la morte, nel pomeriggio di giovedì 11 luglio è deceduta in un letto del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I funerali della maestra Simonetta sono in programma lunedì 15 luglio a partire alle 16 e verranno celebrati nella chiesa di San Giuseppe operaio a Civita Castellana.

La maestra Simonetta si era allontanata da casa

La notizia della scomparsa della maestra Simonetta si è diffusa rapidamente, sono tanti i messaggi di cordoglio e stima arrivati da parte da amici, colleghi e conoscenti alla famiglia. Simonetta aveva insegnato nell'Istituto comprensivo XXV Aprile. Secondo quanto ricostruito durante la mattina di domenica scorsa l'insegnante si è allontanata da casa e se ne sono perse le tracce. I famigliari nelle ore seguenti non riuscendo a mettersi in contatto con lei, preoccupati che le fosse successo qualcosa, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che hanno avviato le ricerche. E la vicenda si è conclusa con il peggiore degli esiti.

Simonetta era in condizioni disperate e morta dopo giorni d'agonia

I vigili del fuoco hanno trovato Simonetta in fondo alla scarpata, quando è giunta in ospedale le sue condizioni di salute erano disperate. Aveva infatti politraumi e numerose escoriazioni. Simonetta è morta dopo quattro giorni d'agonia. La comunità è in lutto e si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per darle l'ultimo saluto. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri: "Mi stringo a nome dell'intera cittadinanza al dolore della famiglia e delle personea lei più care, la quali rivolgo le più sentire condoglianze".