Tenta di violentare una 19enne alla sfilata dei carri di Carnevale a Civita Castellana Tentata violenza sessuale durante la sfilata dei carri di Carnevale a Civita Castellana, dove un ragazzo ha cercato di abusare di una 19enne, portandola in un vicolo. La giovane lo ha denunciato e indaga la polizia.

A cura di Alessia Rabbai

Carri di Carnevale a Civita Castellana

Momenti di paura per una ragazza di diciannove anni, che stava per essere stuprata durante la sfilata dei carri allegorici di Carnevale a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. L'espisodio risale a domenica 23 febbraio scorso. A molestarla sarebbe stato un coetaneo, che l'ha portata in un vicolo durante i festeggiamenti in città e ha cercato di abusare sessualmente di lei. La giovane, che è riuscita a scappare grazie all'intervento di due pessanti, lo ha denunciato.

Cerca di abusare della 19enne portandola in un vicolo

Secondo quanto ricostruito in sede di denuncia dal suo racconto la ragazza al momento dei fatti era in Piazza della Liberazione a Civita Castellana, ed era in corso la festa di Carnevale. Si è avvicinato a lei un giovane e i due si sono messi a ballare, per poi allontanarsi dalla folla. Rimasti soli, il ragazzo si sarebbe approcciato fisicamente a lei, iniziando a toccarla. Un contatto al quale la giovane si è opposta, cercando di scappare. La ragazza ha avuto paura che nessuno potesse sentirla perché la gente era tutta in Piazza a far festa e la musica era alta.

Indagini per violenza sessuale

Fortunatamente due passanti sono intervenuti in suo aiuto ed è riuscita ad allontanarsi. La diciannovenne, molto provata dall'accaduto, dopo qualche ora si è recata alla Questura di Viterbo, per denunciare il ragazzo. Gli agenti della Squadra Mobile l'hanno ascoltata e raccolto le informazioni necessarie ad avviare le indagini per violenza sessuale.

Oltre alla giovane i polziotti hanno ascoltato alcuni testimoni e acquisito le immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza di zona, che passeranno al vaglio, per verifiacre se abbiano ripreso l'accaduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica della vicenda.