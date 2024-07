Scontro auto-moto sulla Cassia, morto il Tenente Colonnello dell’Aeronautica militare Roberto Grasso

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Il Tenente Colonnello dell'Aeronautica militare Roberto Grasso

Stava viaggiando in sella alla sua moto con un gruppo di motociclisti Roberto Grasso, 57enne Tenente Colonnello dell'Aeronautica militare, quando si è scontrato con un'auto guidata da un uomo di novant'anni. L'incidente costato la vita a Grasso è avvenuto nella giornata di venerdì sulla via Cassia ad Acquapendente, nel territorio di Viterbo. Un sinistro che a prima vista non è sembrato troppo gravo: l'impatto tra la moto e la macchina non è stato molto violento, entrambi i veicoli non stavano procedendo a velocità elevata. Ma Grasso, purtroppo, è caduto battendo la testa. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate ai soccorritori del 118, che lo hanno portato in ospedale il prima possibile. L'uomo però, è deceduto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 che hanno cercato di aiutare l'uomo, sono arrivate anche le forze dell'ordine per indagare sulla dinamica del sinistro, ancora in fase di accertamento. Da una prima ricostruzione, sembra che la macchina lo abbia urtato mentre procedeva sulla Cassia, facendolo carambolare a terra.

"Una notizia sconvolgente – scrive un amico sui social -. Conserverò di lui lo stretto legame con Priverno dove è rimasto ad abitare nonostante una brillante carriera militare, il suo sorriso accennato di saluto, la sua passeggiata con due cagnolini ben curati, la sua modestia. Buon viaggio Roberto". "Sentite condoglianze per un amico di una bontà unica, di una sensibilità che gli derivava dalle tante conoscenze che la professione e l'abnegazione sul lavoro lo avevano forgiato. Veramente una grande perdita".