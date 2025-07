video suggerito

Lascia una scia di sangue fino all'ospedale: così il ladro è stato scoperto e arrestato Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di furto aggravato. Ha derubato un supermercato ma, nel tentativo di fuga, ha lasciato una scia di sangue che ha permesso alle forze dell'ordine di identificarlo.

A cura di Enrico Tata

La scia di sangue termina a viale Trastevere, proprio dove un uomo è stato soccorso da un'ambulanza e portato al pronto soccorso. E comincia in un supermercato, proprio dov'è stato commesso un furto. È così che gli agenti del VII Distretto San Giovanni e del Commissariato Appio hanno scoperto e arrestato un ragazzo di 20 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato. Il ladro maldestro è stato identificato proprio a causa del suo ‘infortunio sul lavoro' e della scia rossa che si è lasciato alle spalle nella fuga.

Il ventenne è entrato nel supermercato e si è nascosto nel magazzino in attesa dell'ora di chiusura. Con le saracinesche chiuse è entrato in azione: ha svuotato le casse e ha cercato di rubare tutto il denaro. poi, però, si è trovato di fronte una porta a vetri bloccata. Ha tentato di forzarla, poi di sfondarla facendo leva con tre coltelli, ma il vetro si è frantumato in mille pezzi e alcune schegge gli si sono conficcate nella gamba destra.

È riuscito a scappare, ma ha lasciato una lunga traccia sangue fino a viale Trastevere, dove un'ambulanza in transito lo ha soccorso. Per le forze dell'ordine è stato facile risalire alla sua identità anche perché, oltre alla scia, all'interno del supermercato derubato è stato trovato un calzino intriso di liquido ematico. Il 20enne è stato rintracciato al pronto soccorso, dov'era stato medicato e sottoposto alle cure del caso. All'arrivo dei poliziotti, indossava ancora le scarpe con le suole insanguinate e il calzino mancante. Il volto, inoltre, combaciava con quello registrato dalle telecamere di sicurezza e le impronte erano perfettamente compatibili con quelle delle sue scarpe. Per questo il giovane è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.