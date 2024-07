Avvicina un 27enne per chiedergli l’ora, ma prova a rubargli il telefono: arrestato

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

"Che ora è?". Poi, quando il malcapitato ha tirato fuori il telefono per rispondere, ha provato a sottrarglielo. È successo la notte scorsa, verso le ore 3 di sabato 21 luglio 2024, nella zona del rione Esquilino. "Aiuto, vi prego aiutatemi!", ha gridato. E in suo soccorso sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato del reparto Volanti del gruppo Viminale che in quel momento si trovavano nei paraggi nel corso di un servizio di controllo nel centro città.

Tenta di derubare un ventisettenne: cosa è successo

Un ragazzo di 27 anni si trovava in piazza Manfredo Fanti quando è stato avvicinato da un coetaneo. Prima gli ha chiesto due euro, poi al suo rifiuto ha cambiato domanda. "Sai dirmi l'ora?". Per rispondere il ragazzo ha tirato fuori da una tasca il telefono, non avendo con sé l'orologio. È bastato un attimo. E l'altro ha provato a sottrarlo e a rubarlo.

L'arrivo dei soccorsi

Dopo il tentativo di furto il ragazzo ha iniziato ad urlare: "Qualcuno mi aiuti!", ha chiesto urlando. A sentire le sue grida di aiuto alcuni agenti della Polizia di Stato del gruppo delle Volanti del commissariato Viminale. La volante 9 stava transitando nella piazza quando si è avvicinata all'uomo che ha spiegato l'accaduto. I poliziotti si sono subito messi alla ricerca dell'aggressore che si era da poco dato alla fuga. Poi lo hanno arrestato per tentata rapina.

Come sta il ventisettenne

Nel frattempo sono scattati i soccorsi per il ragazzo aggredito, con escoriazioni su tutto il copro. Il ventisettenne è stato trasferito in ospedale al San Giovanni ed è stato accolto in pronto soccorso. Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi e gli è stato assegnato un codice verde.