video suggerito

Ragazzo ucciso sulla Colombo, arrestato un 27enne: “Voleva dei soldi, abbiamo reagito” Mamum Miah è morto su via Cristoforo Colombo dopo che uno sconosciuto lo ha accoltellato al torace. Il ragazzo stava passando la serata con gli amici dopo la fine del turno di lavoro. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

136 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Roma Eur con l'accusa di aver ucciso il 27enne Mamun Miah la notte del 29 giugno in via Cristoforo Colombo. Si tratta di un 27enne di origini marocchine già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo si sarebbe avvicinato a Miah e ai suoi amici armato di coltello e una spranga pretendendo di avere dei soldi. I ragazzi si sono rifiutati e hanno provato ad allontanarlo: e a quel punto il 27enne ha tirato fuori un coltello e ha colpito Miah al torace, uccidendolo. A incastrare l'aggressore, non solo il raccolto dei testimoni, ma anche le immagini dei filmati di videosorveglianza, oltre a quelli dell'autobus 714. Qui, il 27enne, era stato ripreso con l'arma in mano. Gli amici della vittima lo hanno riconosciuto: adesso l'aggressore si trova recluso nel carcere di Regina Coeli, in attesa della convalida del fermo.

Mamum Miah aveva 27 anni. Lavorava come cameriere in un ristorante a piazza Venezia, e abitava vicino al luogo dove è stato ucciso. La sera dell'omicidio si trovava con alcuni amici, che aveva raggiunto alla fine del turno di lavoro. Poco dopo, l'aggressore si è avvicinato armato di un coltello e una spranga: voleva dei soldi, che i ragazzi si sono rifiutati di consegnare. Forse pensando di essere in tanti e poter avere la meglio su di lui, hanno cercato di allontanarlo. Ma il 27enne ha preso il coltello e ha colpito Miah: un solo fendente che gli ha molto probabilmente trapassato il cuore e che ne ha causato la morte. Gli operatori sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimarlo: il ragazzo è morto così in strada, senza nemmeno riuscire a raggiungere l'ospedale.