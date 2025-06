video suggerito

Il giallo del 27enne ucciso sulla Colombo: l'uscita con gli amici dopo il lavoro, poi la lite con il killer Mamun Mihah aveva ventisette anni e lavorava come cuoco in un ristorante a piazza Venezia. Nella notte tra sabato e domenica, la lite con un uomo, che lo ha colpito con un fendente al petto, uccidendolo.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Mamun Miah il ragazzo ucciso nella notte tra sabato e domenica in via Cristoforo Colombo, tra l'Eur e l'Ardeatina. Il giovane, 27 anni, era originario del Bangladesh ma viveva da anni a Roma, dove lavorava come cuoco in un ristorante al centro, a piazza Venezia. Dopo il turno serale di sabato era tornato nella zona dove abitava, quattro chiacchiere con gli amici prima di tornare a casa, che però si sono trasformate in una tragedia senza possibilità di soluzione. Perché Miah, poco dopo, è stato accoltellato al petto da una persona ancora sconosciuta con cui sembra aver avuto una discussione. Le cause sono da chiarire, il movente è ancora ignoto. Il ragazzo però è morto poco dopo, nonostante l'intervento immediato dei soccorritori che hanno tentato di tutto per salvargli la vita.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione Roma San Sebastiano e della compagnia Roma Eur. I militari hanno provveduto ad ascoltare gli amici di Miah per cercare di capire ciò che è accaduto, ma soprattutto per provare a identificare chi ha ucciso il 27enne. Dalle prime informazioni, sembra che non sia stata una rapina: vittima e aggressore sono stati visti discutere prima che quest'ultimo tirasse fuori un coltello, colpendo Miah dritto al cuore. Un solo colpo, che si è rivelato fatale.

Nel punto in cui il ragazzo è stato ucciso non sono presenti telecamere. I carabinieri stanno controllando i sistemi di videosorveglianza che si trovano nelle aree limitrofe all'omicidio, sperando che abbiano ripreso qualcosa di utile alle indagini. L'uomo che ha accoltellato Miah si è dato alla fuga subito dopo averlo colpito: quando gli amici hanno visto il 27enne cadere a terra hanno subito chiamato i soccorsi. Ma non c'è stato nulla da fare.