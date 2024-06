video suggerito

A Villa Borghese c’è un giardino segreto che è stato appena restaurato e riaperto Dopo lavori di riqualificazione riapre al pubblico il Giardino delle Erme, noto anche come IV Giardino Segreto di Villa Borghese. È aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 19. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un giardino segreto all'interno di Villa Borghese torna all'antico splendore e potrà essere nuovamente visitato da romani e turisti. Dopo un intervento di restauro e valorizzazione, riapre al pubblico il Giardino delle Erme, noto anche come IV Giardino Segreto di Villa Borghese.

Il giardino fa parte dei cosiddetti ‘Giardini Segreti' di Villa Borghese, che si trovano accanto al Casino Nobile, residenza del cardinale Scipione Borghese. Furono realizzati nel corso del XVII secolo per l'esposizione di fiori rari ed esotici.

Il IV Giardino era detto anche ‘Giardino della Coltivazione', perché utilizzato come vivaio delle piante che venivano esposti negli altri tre. All'ingresso Sud venne realizzato alla fine del XVII secolo un monumentale emiciclo di accesso, la cosiddetta ‘Esedra dei draghi', che si chiama così proprio per la presenza dei draghi, simbolo araldico dei Borghese.

Tra il 1900 e il 1919 il giardino venne ulteriormente trasformato. Era ormai noto come ‘Giardino delle Erme', per la presenza di alcune erme maschili di epoca romana (un tipo di scultura). Nel 1913 fu inserita al centro del giardino un elegante fontana costituita da un bacino superiore in marmo lunense, di epoca romana.

I lavori di riqualificazione, promossi dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale ed eseguiti sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, sono stati completati in quattro mesi e sono stati realizzati grazie a una donazione della società IZI Spa per un importo complessivo di 100mila euro.

Gli interventi sul monumentale portale d’ingresso, fa sapere il Campidoglio in una nota, "hanno consentito il pieno recupero degli intonaci e delle tinteggiature originali e il ripristino del ricco apparato decorativo in stucco, costituito dalle cornici, dalle nicchie ovali ospitanti copie di busti romani e dalle sfere di travertino che impreziosiscono l’attico insieme ai due draghi araldici, oltre al recupero del cancello seicentesco".

Inoltre la fontana al centro del giardino è stata liberata dagli strati di calcare e concrezioni. "Il ripristino dell’impianto di alimentazione e scarico dell’acqua ha poi permesso di riattivarne il funzionamento dopo anni di inattività. L’area infine è stata dotata di un nuovo impianto di illuminazione artistica".

“Con il sostegno della Società Izi, che ringrazio a nome di tutti i romani, riconsegniamo alla città uno degli angoli più suggestivi di Villa Borghese con la valorizzazione del Giardino delle Erme, rendendolo ancora più bello e illuminato e restaurando sia la fontana romana che l’ingresso monumentale. Un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione del nostro immenso patrimonio storico, artistico e culturale, dal grande progetto di passeggiata archeologica nell’area dei Fori, passando per l’apertura del Museo della Forma Urbis, fino al rilancio di Largo Argentina e nei prossimi mesi di piazza Augusto Imperatore”, ha commentato il sindaco Gualtieri.

Il Giardino delle Erme è aperto tutti i giorni ai visitatori dalle ore 8 alle 19.