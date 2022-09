Crollo del Globe Theatre, il giallo dei lavori eseguiti nel 2021: aperta un’inchiesta La magistratura ha aperto un fascicolo d’indagine in attesa della relazione dei vigili del fuoco, che ieri hanno eseguito i rilievi dopo il crollo del Globe Theatre.

A cura di Natascia Grbic

A causare il crollo della scala di raccordo tra il secondo e il terzo livello degli spalti del Globe Theatre sarebbe stato il cedimento di un perno d'acciaio connesso a una piastra cui è ancorata la scala. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, uno dei quattro giunti che la reggono si sarebbe spaccato, provocando così il crollo e il ferimento di dodici studenti delle scuole superiori in gita al teatro intitolato a Gigi Proietti.

Le indagini si stanno concentrando adesso sui lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sul teatro. Affidati alla ditta che ha realizzato il Globe Theatre nel 2003, sono stati realizzati proprio di recente. Che sia sfuggito qualcosa?

Interpellata da la Repubblica, la manager della Devoto Design, Marianna Devoto, spiega: "Abbiamo lavorato sulla parte subito precedente e su quella successiva a quella crollata. Non ci era stato chiesto di lavorare anche su quella piastra. Ci sentiamo responsabili? No, ma siamo dispiaciutissimi. Amiamo il Globe, tutti i romani lo amano. Purtroppo ormai ha una certa età. Ma non ci era stato richiesto quel tipo di intervento. Per i lavori che abbiamo fatto, invece, i collaudi sono tutti in regola".

Sul crollo indaga la magistratura, che ha già aperto un'inchiesta. Sarà poi la relazione dei vigili del fuoco, che ieri hanno eseguito i rilievi, a stabilire cos'è accaduto veramente e cosa è andato storto. L'agibilità concessa nel 2021 avrebbe dovuto avere durata di due anni, e la prossima verifica sarebbe dovuta avvenire nel 2023. Qualcosa però è andato storto dato che nemmeno un anno dopo gli interventi di manutenzione si è verificato il crollo che poteva essere una tragedia.

Anche il Campidoglio ha intenzione di aprire una commissione interna per far luce su quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. L'obiettivo, spiega il Messaggero riportando le parole dello staff del Campidoglio, è "verificare il rispetto degli obblighi della convenzione sottoscritta tra Roma Capitale e il Teatro di Roma e il conseguente rapporto tra il Teatro di Roma e la Società Politeama Srl che gestisce la stagione teatrale, al fine di accertare eventuali responsabilità".