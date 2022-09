Crollo Globe Theatre, parla uno degli studenti: “Ci hanno detto di allontanarci, non era sicuro” Cede una scala e crolla una parte del Globe Theatre, che da oggi resterà chiuso. Uno degli studenti in gita ha raccontato a Fanpage.it cosa è successo.

A cura di Beatrice Tominic

Avevano raggiunto il Globe Theatre di Villa Borghese per assistere ad un'esibizione teatrale con le proprie classi. Ma quasi alla fine dello spettacolo, una scala ha ceduto e una parte della struttura è crollata, trascinando giù le persone che si trovavano sopra: 12 in totale, di cui 7 studenti minorenni. Il teatro, che ha una capienza massima di circa 1206 persone, ieri, 22 settembre 2022, non era pieno: per chiarire con certezza quello che è accaduto il Campidoglio ha già richiesto di istituire una commissione tecnica al fine di accertate eventuali responsabilità. Nel frattempo è già stato dichiarato inagibile e verrà chiuso.

"Quando è avvenuto il crollo stavamo applaudendo. Alcuni, più vicini al punto esatto del crollo, dicono di aver sentito un forte rumore, io ero più lontano e mi sono accorto di quanto accaduto solo nel momento in cui mi sono avvinato alla scala – ha raccontato a Fanpage.it uno studente presente al momento del crollo – Sotto di noi c'era il vuoto: mentre passavo per uscire ho visto alcuni dei ragazzi caduti che si toccavano il collo, erano ancora doloranti. A noi, invece, ci è stato detto di correre via e di allontanarci perché poteva essere pericoloso".

Il racconto degli studenti in gita al Globe Theatre

"Tragedia sfiorata – dicono alcuni degli studenti – Sotto le scale era vuoto, ma se ci fosse stato qualche oggetto acuminato, o se fossero uscite più persone contemporaneamente, sarebbe potuta andare molto peggio". Sono molte le scolaresche arrivate per lo spettacolo: fra loro anche quella giunta dal liceo di Roseto degli Abruzzi, da dove provengono la maggior parte delle e degli studenti feriti, ma anche diverse scuole romane. Fanpage.it ha raccolto la testimonianza proprio di uno degli studenti romani, che si trovava in gita al Globe Theatre insieme a quattro classi del suo liceo, il classico Pilo Albertelli.

"Non appena abbiamo capito cosa era accaduto, la paura è stata molta: se fossi uscito un minuto prima, anche alcuni miei amici ed io saremmo potuti rimanere coinvolti. Fra le persone ferite, ho visto ragazzi e ragazze che si toccavano il collo e la schiena, doloranti. Preoccupazione anche fra chi si è limitato ad assistere alla scena: sembra che una ragazza abbia visto quanto accaduto e abbia avuto un attacco di panico – ha raccontato – Non so se sia stata la paura o se fra le persone cadute ci fosse una sua amica", ha spiegato.

"Noi quella scala l'avevamo vista alla pausa dello spettacolo, ci siamo passati davanti per uscire dal teatro prima di rientrare: sembrava una scala normale e funzionante, non c'erano segni evidenti che potessero far pensare allo stato pericolante e neppure scricchiolii sinistri quando veniva utilizzata per salire o scendere".

Per uscire dal teatro, quando la scala era già caduta, insieme alla sua classe è passato davanti a quello che rimaneva della struttura: "Ci hanno detto subito di allontanarci, perché era pericoloso restare vicini alla zona crollata – ha ribadito – Poi siamo rimasti un po' nei paraggi per capire meglio cosa fosse successo e per metabolizzare ciò che avevamo visto: ragazzi caduti, con lo zaino in spalla, mentre stavano uscendo da un teatro durante una gita con la scuola. Eravamo ancora scossi. Ad impressionarci ancora di più l'arrivo dei soccorsi: ricordo di aver visto un'automedica e più di un'ambulanza. È stato in quel momento che ho temuto il peggio e ho pensato che qualcuno dovesse aver riportato ferite più gravi di quanto pensassi".

I soccorsi: 12 persone ferite fra cui 7 minorenni

Sul luogo del crollo, verso le ore 13.30, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco per soccorrere i ragazzi e mettere in sicurezza l'area. A poco a poco, sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e il personale medico sanitario, con automediche e ambulanze. Le persone trasportate negli ospedali sono state 12, di cui 7 studenti minorenni. Come ha dichiarato in una nota l'assessore alla Salute D'Amato, le ragazze e i ragazzi feriti non hanno riportato lesioni molto gravi e sono stati portati in diversi ospedali romani in codice verde e in codice giallo.

Una studente è già potuta uscire dall'ospedale, mentre per altri si stanno valutando le dimissioni o è stata richiesto un periodo di osservazione precauzionale. Sono in corso, invece, nuove valutazioni cliniche sui due minorenni entrati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù; per i due feriti (un maggiorenne e un minorenne) al Policlinico Gemelli che presentano traumi da caduta lombari e al bacino e una valutazione ortopedica con gli esami radiologici del caso per due maggiorenni arrivati al San Camillo con contusioni da caduta e schiacciamento.