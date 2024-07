video suggerito

Torpignattara, lite per un pallone si trasforma in raid punitivo: insulti razzisti e un ferito alla gola Litigano per un pallone e scoppia la rissa: genitori intervengono in difesa dei figli minorenni e vengono aggrediti a bottigliate. Ipotesi aggravante dell’odio razziale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Stavano giocando a pallone quando è scoppiata la lite: è successo a Torpignattara, verso le 21, a largo Pettazzoni. Nella piazza oltre al gruppo di ragazzini che stava giocando, anche qualche giovane. Sono questi ultimi che, stando a quanto ricostruito, avrebbero rubato il pallone, nascondendolo senza restituirlo. Così sarebbero intervenuti i genitori dei ragazzini, di origine straniera. Ed a quel punto è scoppiata la rissa: calci, pugni e vetri di bottiglia, insieme ad insulti razzisti. Per questo si ipotizza che il movente, prima del comportamento da bulli poi dell'aggressione, possa essere scaturito da un movente razziale.

L'aggressione a Torpignattara

Dopo aver nascosto il pallone al gruppo di bambini e ragazzini di seconda generazione, sono intervenuti tre dei loro genitori. Hanno chiesto ai giovani ragazzi, una decina di italiani, di restituire il pallone ai figli. Ma in risposta hanno ricevuto calci e pugni. Due di loro, addirittura, sono stati colpiti da un collo di bottiglia.I tre sono rimasti a terra, sull'asfalto, sanguinanti e doloranti per le ferite.

L'arrivo dei soccorsi: come stanno i genitori colpiti

L'allarme è scattato subito. Sul posto, non appena allertati sono arrivati i carabinieri che hanno allertato anche i soccorsi sanitari. Mentre loro aprivano le indagini, hanno raggiunto il luogo dell'aggressione anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con le ambulanze. Due dei genitori aggrediti sono stati portati all'ospedale San Giovanni, accoltellati con un coccio di bottiglia alla gola. L'altro al Vannini. Fortunatamente, però, le persone colpite non si trovano in gravi condizioni.

Le indagini in corso

Nel frattempo i militari continuano i loro accertamenti sul territorio. La speranza, setaccando l'intera zona, è quella di rintracciare nel minor tempo possibile i responsabili che, secondo quanto ipotizzato, avrebbero agito spinti da motivi razziali, come dimostrerebbero gli insulti razzisti che sono stati rivolti nei loro confronti.