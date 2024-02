Crollo al Globe Theatre, chiesto rinvio a giudizio per gestore del teatro: “La struttura era abusiva” Un teatro praticamente abusivo. Nessuna autorizzazione, manutenzione o certificato: per questo la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il gestore del Globe Theatre dopo il crollo della scala avvenuto nel settembre 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La scala in legno crollata

Mancata manutenzione, certificati di idoneità e autorizzazioni: sembrerebbe quasi essere la presentazione di un teatro abusivo. E invece era il Globe Theatre. Le omissioni, però, sono state scoperte soltanto nel corso delle indagini a seguito del crollo di una delle scale della struttura, nel settembre del 2022, durante il quale sono rimaste ferite 12 persone, fra cui 7 studenti.

Così, a poco più di due anni dalla tragedia sfiorata, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il gestore della struttura con le accuse di crollo colposo, lesioni personali colpose e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento.

Chi gestiva il Globe Theatre al momento del crollo

Potrebbe presto finire a processo il gestore del Globe Theatre, a Villa Borghese. Si tratta di G.S., ex finanziere che in passato è stato Commissariato straordinario del Governo per il risanamento delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e consulente giuridico dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, come ricorda la Repubblica. Divenuto Commissario Straordinario dell’Associazione Teatro di Roma il 19 novembre del 2021, è lui che avrebbe dovuto occuparsi "delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del Globe Theatre", secondo la Procura di Roma.

Le indagini in corso

Le indagini sono state aperte subito dopo il crollo nella struttura. Secondo gli inquirenti, il gestore dovrebbe andare a processo per non aver mantenuto "la struttura in adeguate condizioni di stabilità e solidità", violando le norme di prevenzione e senza essere in possesso dei necessari certificati di "idoneità statica della struttura". Nessun intervento neanche quando, come si legge nei documenti, riportati dalla testa, risultavano presenti "chiari segni di logorio e fragilità con sfaldamento di alcune parti".

Non soltanto. Secondo quanto scoperto in Campidoglio, l'Associazione Teatro di Roma non avrebbe "richiesto né ottenuto le autorizzazioni di pubblico spettacolo" per l'anno 2022, ma soltanto per il 2018, 2019, 2020 e 2021. Nonostante questo, la stagione teatrale ha proseguito "in assenza del titolo autorizzativo" previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Qualora fosse stata richiesta l'autorizzazione il teatro sarebbe dovuto essere stato sottoposto a dei controlli per verificarne la corretta manutenzione.

Cosa è successo al Globe Theatre nel settembre 2022

Si trovavano al Globe Theatre per assistere ad una rappresentazione del Macbeth. Erano arrivati insieme alle loro classi, con docenti, dalla scuola Saffo di Roseto degli Abruzzi. E hanno rischiato la vita. "Abbiamo sentito un boato. Poi ci hanno detto di allontanarci, che non era sicuro – hanno spiegato alcuni studenti a Fanpage.it all'indomani del crollo – Quando è avvenuto il crollo stavamo applaudendo. Alcuni sono caduti nel vuoto. Sarebbe potuta andare molto peggio".