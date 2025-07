video suggerito

Villa Pamphili, le immagini dei genitori di Anastasia Trofimova a Roma: ascoltati per ore in aeroporto Mamma e papà di Anastasia Trofimova trovata morta a Villa Pamphili sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino stamattina e ascoltati per oltre tre ore dalla polizia. Le immagini mostrano l'arrivo a Roma dalla Russia.

A cura di Alessia Rabbai

L'abbraccio e il saluto della conduttrice di ‘Chi l'ha?' visto Federica Sciarelli. Le immagini mostrano l'arrivo dei genitori di Anastasia Trofimova a Roma. Sono atterrati stamattina a Fiumicino con un volo parito dalla Russia. Grazie alla trasmissione televisiva in onda su Rai 3 non hanno avuto bisogno della rogatoria nazionale per permettere agli inquirenti di ascoltarli. I poliziotti dello Sco – Servizio Centrale Operativo, li hanno aspettati in aeroporto e li hanno sentiti, un colloquio durato tre ore e mezza. La giornalista Sciarelli ha accolto la madre e il padre di Anastasia dopo l'atterraggio, portando loro le condoglianze dei telespettatori: "Gli italiani sono sconvolti" ha detto.

I genitori di Anastasia Trofimova sono arrivati a Roma dalla Russia nella mattinata di oggi, venerdì 4 luglio, mentre parte della città era coinvolta nell'esplosione di una stazione di benzina in via dei Gordiani nel quartiere Prenestino. Gli investigatori hanno acquisito dal telefono di Tatiana, la mamma, le comunicazioni intercorse con la figlia Anastasia. Come riporta ‘Chi l'ha visto?' nelle puntate precedenti, Anastasia comunicava con i genitori con un tablet o con il telefonino di Kaufman.

Ad essere particolarmente attenzionate saranno le conversazioni inerenti all'ultimo arco temporale della vita di Anastasia, dal soggiorno a Malta al trasferimento in Italia, specialmente gli scambi di messaggi che riguardano la vita romana della coppia e della bambina. Kaufman aveva infatti inventato una falsa vita, con foto ad hoc e videochiamate studiate in location precise, per far credere ai genitori di Anastasia che andava tutto bene, che i soldi c'erano e che si stava muovendo per fare ottenere i documenti a lei e alla bambina.

I genitori di Anastasia hanno scoperto che era morta grazie ad un amica, che ha pubblicato un messaggio in russo, e che i telespettatori hanno segnalato alla trasmissione ‘Chi l'ha visto?'. Tatiana ha riconosciuto sua figlia dai tatuaggi isolati dal cadavere e diffusi dalla questura di Roma alcuni giorni dopo il ritrovamento.

È attesa invece per la prossima settimana l'estradizione dalla Grecia di Francis Kaufman, che arriverà a Roma. Kaufman è stato arrestato in Grecia a Skiathos, dopo il ritrovamento di Anastasia e della piccola Andromeda morte a Villa Pamphili il 7 giugno scorso. Nei suoi confronti l'accusa è di duplice omicidio.