Natale di Roma 2024, il programma degli eventi dal 19 al 22 aprile Domenica 21 aprile è il 2777esimo compleanno di Roma. In occasione di questa data sono in programma diversi eventi, tra i più rilevanti quelli del Circo Massimo e nei Musei Civici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

L'altare della Patria (Immagine di repertorio LaPresse)

Domenica 21 aprile 2024 è il 2777 compleanno della Capitale. Dal 19 al 22 aprile sono in programma quattro giorni di eventi, visite guidate e laboratori nei musei civici e nei siti archeologici della città di Roma per festeggiare insieme il suo patrimonio artistico e culturale.

Tra le iniziative più importanti da prendere in considerazione, ci sono le attività del Gruppo Storico Romano con la rappresentazione di antichi riti e feste e spettacoli con gladiatori al Circo Massimo e gli appuntamenti nei Musei Civici come, ad esempio, l'incontro con l'artista Giancarla Frare al Casino dei Principi di Villa Torlonia. Previsti anche appuntamenti accompagnati dall'interpretariato in Lingua dei segni italiana.

Gli eventi del gruppo storico Romano al Circo Massimo

Il gruppo storico Romano rievoca l'assassinio di Giulio Cesare (Immagine di repertorio LaPresse)

Riscoprire le tradizioni dell'Antica Roma e mantenere vivo il ricordo dell'antico splendore della sua civiltà. È l'obiettivo dell'associazione Gruppo Storico Romano, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni di attività.

Il gruppo si dedica con rigore e passione alla rievocazione di eventi storici antichi e promuove gli aspetti civili, culturali e religiosi dell'Antica Roma per valorizzarne le tradizioni a livello culturale e alimentare il ricordo dello splendore della sua civiltà. Ecco l'elenco degli eventi più attesi che riguardano il Gruppo Storico Romano:

Gli appuntamenti per venerdì 19 aprile 2024

ore 19:30 Piazza Campo Marzio – Rinnovo del Fuoco Sacro,

ore 20:00 Piazza della Rotonda – Pantheon – Benedictio Vrbi.

Cosa fare sabato 20 aprile 2024

ore 14:00 Circo Massimo – Rituale di Apertura e dedica dei giochi agli Dèi,

ore 15:00 Area Archeologica del Circo Massimo – Partita di Harpastum, un lontano parente del gioco del calcio,

ore 15:00 Area Gladiatori del Circo Massimo – Qualifiche Torneo Gladiatori,

ore 16:00 Circo Massimo – Danze Antiche,

ore 19:45 Circo Massimo – Maurizio Battista presenta "Un sorriso per Roma",

ore 20:00 Circo Massimo – Esibizione della Banda Musicale dell'esercito italiano.

Gli eventi previsti per domenica 21 aprile 2024

ore 10:30 Circo Massimo – Il Gruppo Storico Romano festeggia il trentennale,

ore 11:00 Corteo Storico composto da circa 1600 rievocatori in costume,

ore 15:00 Circo Massimo – Rievocazione del Tracciato del Solco, atto fondativo di Roma,

ore 15:25 Circo Massimo – esibizione dei gruppi storici partecipanti, Rito della Palilia e la battaglia di Spartacus.

Il Casino dei Principi di Villa Torlonia

L'entrata del Casino dei Principi in Villa Torlonia (Immagine di repertorio LaPresse)

Una mostra dal taglio antologico che ripercorre la quarantennale carriera di Giancarla Frare. Le opere in esposizione sono un insieme di progetti realizzati sul tema principale intorno al quale si organizza la sua ricerca: la conservazione della memoria attraverso la mappatura di ciò che si vuole sottrarre all'oblio.

Nonostante sia scabra e minimale la sua arte è piena di contenuto e rappresenta una ricerca che punta ad un'idea artistica coraggiosa all'insegna dell'anticonformismo. L'attenzione critica riservata ai lavori dell'artista presenti in importanti collezioni pubbliche e private italiane e internazionali, le ha permesso di acquisire una risonanza internazionale nel corso degli anni.

Il museo Carlo Bilotti di Villa Borghese

Il Museo Carlo Bilotti a Villa Borghese (Profilo facebook Museo Carlo Bilotti)

Un progetto dedicato al mondo animale raffigurato dall'artista Manuel Felisi su grandi tavole di legno. L'esposizione presenta 80 opere a grandezza naturale, realizzate con la tecnica di pittura ibrida, che da sempre pratica un'arte di commistione tra tecniche e linguaggi, modi della tradizione e innovazione tecnologica, trovando nella versatilità la chiave della sua ricerca.

Felisi approfondisce per la prima volta la rappresentazione del regno animale, che vede opere bidimensionali e altre ottenute con interventi di digital art. L'idea della mostra è nata nel corso della primavera del 2020 da alcune foto di animali scattate dall'artista durante un viaggio in Senegal, che hanno suggerito una riflessione sui pericoli che le specie animali stanno correndo a causa del degrado del loro habitat naturale.