Cosa fare sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 a Roma e dintorni: tutti gli appuntamenti del weekend Cosa fare durante il weekend di sabato 13 e domenica 14 aprile? Festival di architettura, street food e il FrankenBierFest che celebra la tradizione della birra! Ecco tutti gli appuntamenti a Roma e dintorni.

A cura di Rosario Federico

Il festival della birra a Roma.

Il weekend è tornato e con lui i nostri consigli per cinque eventi imperdibili a Roma: sabato 13 e domenica 14 aprile sono in programma passeggiate, festival dell'architettura, musica, street food, mercatini del collezionismo e dell'artigianato e sagre. Insomma ce n'è davvero per tutti!

Continua il bel tempo primaverile e oltre agli eventi in città ci sono anche tante iniziative nei dintorni di Roma. Prendete nota e preparatevi a vivere delle giornate di divertimento e relax, lontano dal caos della città in compagnia dei vostri amici e della vostra famiglia: ci sono tanti eventi anche per i più piccoli.

Si chiude l'appuntamento con Open House a Roma

Si chiude questo weekend l'appuntamento con Open House Roma 2024. Durante la rassegna, i romani potranno scoprire gratuitamente tesori nascosti e meraviglie architettoniche della città meno conosciute. Giunto alla sua XII edizione Open House, offrirà la possibilità di visitare accademie, palazzi, luoghi religiosi, case museo e laboratori per adulti e bambini alla scoperta di angoli nascosti di Roma.

La Casa dei Cavalieri di Rodi, visitabile con Open House.

Frankenbierfest 2024: il festival

Il festival della birra, è in programma per tre giorni, dal 12 al 14 aprile alla Limonaia di Villa Torlonia, in via Lazzaro Spallanzani 1. È l'ottava edizione dell'iniziativa diventata ormai irrinunciabile per gli amanti della birra. L'evento celebra la tradizionale birra della Franconia, regione che si trova nell'area sud della Germania con una forte tradizione di birra. La Franconia è l'area con la più alta densità di birrifici al mondo.

Il festival della birra a Roma.

Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli

Al via venerdì 12 aprile la sagra del carciofo di Ladispoli per tutto il weekend. L'intera edizione è dedicata al cantautore romano Franco Califano con lo slogan "Tutto il resto è noia". Per il primo evento live serale di venerdì è atteso lo spettacolo Califano Latino.

Da segnalare nella serata di sabato 13 aprile sul palco di piazza Rossellini, l'esibizione come superospite di Bianca Atzei, voce nota nel panorama italiano che ha partecipato per ben due volte al festival di Sanremo. Domenica 14 aprile è la giornata di chiusura della sagra con la premiazione delle sculture di carciofi realizzate dagli agricoltori, lo spettacolo comico di Marco Marzocca e il consueto spettacolo pirotecnico.

La sagra dei carciofi a Ladispoli.

Gregorio VII TTS Street Food

Il quartiere Gregorio VII diventerà la capitale del cibo e del divertimento da strada nel weekend dal 12 al 14 aprile. Il tour TTSFood farà per la prima volta tappa in Largo Cardinal Clemente Micara, nel grande parcheggio che si trova lungo la via che porta al Vaticano. Scenografie e tanti giochi di luce accoglieranno i partecipanti dell'iniziativa in una location per tutta la famiglia, con specialità romane e laziali e non solo: dalle specialità siciliane agli arrosticini abruzzesi, per garantire gusto ad ogni palato.

Evento locandina street food Gregorio VII.

Fulminacci al Palazzo dello Sport

Fulminacci torna in concerto nella sua Roma. Il suo tour, che seguirà l'uscita del brano "+1", pubblicato il 12 gennaio 2024, arriverà al Palazzo dello Sport nella serata di sabato 13 aprile. Si tratterà di un grande evento con cui il cantante rincontrerà live il suo pubblico.

Fulminacci, immagine di repertorio LaPresse.