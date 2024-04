video suggerito

Sagra del carciofo romanesco a Ladispoli: programma del 12, 13 e 14 aprile 2024 e le strade chiuse Torna la tradizionale sagra del carciofo romanesco a Ladispoli questo fine settimana, da venerdì 12 alla domenica 14 aprile 2024. Il programma, gli ospiti e le strade chiuse per l'evento.

La sagra dei carciofi a Ladispoli.

Torna uno degli appuntamenti più attesi del litorale romano, l'amatissima sagra del carciofo romanesco a Ladispoli. Questa edizione è la settantunesima e sarà dedicata a Franco Califano. La rassegna parte venerdì 12 e termina domenica 14 aprile per una tre giorni ricca di appuntamenti, eventi e ospiti.

Per l'occasione il comune della provincia romana, a nord della capitale, ha già comunicato la modifica della viabilità e ha emesso un'ordinanza che vieta la vendita e il consumo di alcolici. Ecco le strade chiuse e il programma dei tre giorni di sagra. Da non perdere le celeberrime sculture di carciofi che appassionano grandi e piccini nella giornata di domenica.

Gli eventi e il concerto in programma venerdì 12 aprile a Ladispoli

Al via venerdì 12 aprile la sagra del carciofo di Ladispoli, dopo il weekend di anteprima "Aspettando la Sagra" venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile. Si inizia dalla giornata di venerdì 12 al termine della quale è previsto il primo concerto. Come anticipato, l'intera edizione è dedicata al cantautore romano Franco Califano con lo slogan "Tutto il resto è noia". Per il primo evento live serale è atteso lo spettacolo Califano Latino. Sul palco si esibisce un'orchestra di 11 elementi, capitanata dal musicista Valter Paiola, che propone i grandi successi del maestro in chiave latino americana.

Sabato 13 aprile 2024: il primo giorno di sagra

Dopo la prima giornata, ancora lavorativa e scolastica per molti, il weekend vero e proprio inizia con sabato 13 aprile. Dopo i saluti istituzionali e le band locali che si esibiscono in apertura, è previsto il concerto di Bianca Atzei. Inizialmente era stata comunicata l'esibizione di Leo Gassman (che, fra l'altro, in una fiction Rai ha di recente interpretato Franco Califano in una fiction biografica, ndr).

Invece sul palco di piazza Rossellini, come superospite, sale Bianca Atzei, voce nota nel panorama italiano che ha partecipato per ben due volte al festival di Sanremo, nel 2015 con Il solo al mondo e nel 2017 con Ora esisti solo tu e che si appresta a pubblicare il terzo album preceduto dal singolo Discoteca, lanciato alla fine di marzo.

Gli eventi di domenica 14 aprile per la chiusura della sagra

Domenica 14 aprile è la giornata di chiusura della sagra del carciofo romanesco. Il palco è destinato alle realtà locali ed è organizzata la premiazione delle sculture di carciofi (esposte per tutta la mattina ed in foto sotto) realizzate dagli agricoltori. Musica, spettacoli e intrattenimento nel pomeriggio, fino allo spettacolo comico di Marco Marzocca che precede lo spettacolo pirotecnico che, tradizionalmente, chiude la sagra.

Le modifiche alla viabilità a Ladispoli: soste e strade chiuse

Le modifiche alla viabilità, rese note dall'amministrazione comunale, sono numerose. Fino alle ore 24 del 18 aprile c'è lo stop alla circolazione sull'intera area di Piazza della Vittoria e di Piazza del Monumento ai Caduti comprese le strade laterali via Moretti e via Cantoni.

Vietato il transito, la sosta e la fermata dalle ore 05:00 del 12 aprile fino alle ore 05:00 del 15 aprile in:

Via Ancona,

Via Odescalchi,

Viale Italia (consentito l'attraversamento dalle strade che lo intersecano ad esclusione di Via Fiume),

Via Trieste tratto compreso tra Via Fiume eVia Duca Degli Abruzzi (esclusi i mezzi di Polizia e Soccorso),

Via Venezia tratto compreso tra Via Fiume e Via Odescalchi(esclusi i mezzi di Polizia e Soccorso),

Via Trento tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca Degli Abruzzi (esclusi i mezzi di Polizia e Soccorso),

Via Duca degli Abruzzi tratto compreso tra Via Trieste e Via Trento (esclusi i mezzi di Polizia, Soccorso, Tekneko e autorizzati),

Largo delle Capitanerie di Porto, rotonda Via Flavia (esclusi i mezzi di Polizia, Soccorso, Tekneko e autorizzati),

Via Regina Margherita tratto compreso tra Via Lazio e Piazza della Vittoria (esclusi i mezzi di Polizia, Soccorso, Tekneko e autorizzati).

Una delle sculture di carciofi, foto da Facebook.

Altre modifiche, attive dalle ore 05:00 del 12 aprile alle 05:00 del 15 aprile:

Via Fiume tratto compreso tra Via Trieste e Piazza M. Marescotti interdetta la circolazione,

Via Lazio tratto compreso tra Via Regina Margherita e il Civico 67 istituito un divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione ad esclusione dei mezzi autorizzati ovvero i camion refrigerati degli espositori di Piazza dei Sapori,

Via Amalfi lato ferrovia tratto compreso dal cancello ferroviario fino a 30 mt circa sulla sua destra divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione (esclusi i mezzi degli espositori Viale Italia muniti di autorizzazione),

Via Amalfi (tratto compreso da Via Trieste e Piazzale Roma) istituto il senso unico con direzione Piazzale Roma,

Via Taranto (tratto compreso tra Via Suor Maria Spinelli e Piazzale Roma) istituto il senso unico con direzione Via Taranto (esclusi mezzi servizio urbano, Polizia, Soccorso, Tekneko),

Ponte Carlo Landi per i veicoli provenienti da Via Roma istituito l'obbligo di svolta a destra,

Via Flavia (tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca degli Abruzzi) interdetta la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ambo i lati,

Via Flavia altezza Ponte Landi istituito l'obbligo di svolta a destra o proseguire dritti,

Via Regina Elena dall'intersezione con Via Flavia (lato sinistro) fino al primo parcheggio blu vietata la sosta e la fermata con obbligo di rimozione dinanzi alle barriere, transenne e/o New Jersey posti agli accessi all'area fieristica,

Via del Mare dall'intersezione di Via Regina Elena per una profondità di 8 mt vietata la sosta,

Istituito l'obbligo di svolta a sinistra verso lungomare Regina Elena per i veicoli provenienti da Via Duca degli Abruzzi ad esclusione dei mezzi di Polizia e Soccorso,

Dalle ore 05:00 del 10 aprile alle ore 05:00 del 15 aprile vietata la sosta sull'intero parcheggio in Via Firenze e circoscritto da un lato da Via Flavia e dall'altro dal Fosso Vaccina,

Dalle ore 07:00 del 12 aprile alle ore 05:00 del 15 aprile l'area delimitata dalla ferrovia, al mare e ricompresa tra i due fossi è interdetta alla circolazione dei mezzi di linea COTRAL, gli stessi si attesteranno al parcheggio di scambio della Settevene Palo nord.