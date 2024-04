video suggerito

Manifestazione a Roma il 20 aprile 2024: percorso del corteo Cgil e Uil, strade chiuse e bus deviati Manifestazione Cgil e Uil a Roma sabato 20 aprile 2024 con partenza da piazzale Ugo La Malfa e arrivo a piazzale Ostiense: ecco le strade chiuse, divieti di sosta e le modifiche ai bus.

A cura di Beatrice Tominic

Cgil e Uil scendono in piazza sabato 20 aprile 2024 a Roma, in un corteo fra Circo Massimo e Piramide per una manifestazione nazionale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la difesa e il rafforzamento della sanità pubblica, per una riforma fiscale e la tutela dei salari.

La partenza è prevista alle ore 9.30 fa piazzale Ugo La Malfa, con arrivo a piazzale Ostiense. Attese in corteo almeno 10mila persone: per permettere il loro passaggio, sono previste strade chiuse e deviazioni di autobus Atac e Tpl, come precisato dal sito ufficiale di Roma Mobilità.

Orari e percorso del corteo Cgil e Uil a Roma il 20 aprile 2024

La partenza della manifestazione indetta dai sindacati Cgil e Uil è prevista per le ore 9.30 a piazzale Ugo La Malfa. L'arrivo è stabilito in piazzale Ostiense, la dispersione dei partecipanti per le 14. Il percorso del corteo comprende:

via del Circo Massimo,

viale Aventino,

piazza Albania,

viale della Piramide Cestia,

piazza di Porta San Paolo.

Le strade chiuse per la manifestazione Cgil e Uil a Roma

Per permettere l'evento sono già state disposte le chiusure alla strada, nuovi divieti di sosta e di fermata in alcune zone del percorso.

Dalle 14 di mercoledì 17 è previsto il divieto di fermata su viale di Porta Ardeatina (entrambi i lati tra piazzale Ostiense ed il numero civico 127) e su piazzale Ostiense lato mura romane (sul lato destro del tratto con direzione e verso da viale di Porta Ardeatina a piazza di Porta San Paolo/viale Giotto).

Dalla mezzanotte di giovedì 18 e fino alle 6 di venerdì 19, viale di Porta Ardeatina è chiusa al transito nella semicarreggiata di destra (lato mura romane) con istituzione del doppio senso di marcia nella residua semicarreggiata lungo lo stesso tratto.

Dalle 6 di venerdì 19 su piazzale Ostiense previsto il divieto di transito vietato ai pedoni sul marciapiede lato mura romane, nel tratto con direzione e verso da viale di Porta Ardeatina a piazza di Porta S. Paolo/viale Giotto. Nella stessa fascia oraria, su viale di Porta Ardeatina c'è la chiusura al transito lungo l’intera carreggiata.

Ulteriori provvedimenti sono previsti nella giornata di sabato 20 in viale Marco Polo, piazzale Ostiense, viale di Porta Ardeatina, piazzale Ugo la Malfa e via del Circo Massimo con divieto di fermata, ambo i lati, eccetto ATAC.

I bus Atac deviati a Roma il 20 aprile 2024

A fronte delle modifiche alla viabilità, sono diverse le linee bus che possono subire modifiche o limitazioni di percorso, ma è possibile restare aggiornati con le indicazioni in tempo reale fornite da Atac. In particolare sono coinvolte le linee:

3L,

23,

30,

75,

77,

81,

83,

118,

160,

280,

628,

715,

716,

718,

719,

769,

775,

C3.