Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 12 aprile 2024: cielo sereno, temperature in aumento Cielo limpido e sole, il termometro segna temperature più miti: queste le previsioni del tempo per oggi, venerdì 12 aprile 2024 a Roma e nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Getty Images

Sole e cielo limpido: una bella giornata di primavera. Queste le previsioni meteo per oggi, venerdì 12 aprile, a Roma e nel Lazio. Le temperature sono in leggero aumento con una minima di 9 gradi attesa a Rieti e Viterbo e una massima di 27 gradi attesa, invece, a Frosinone.

Che tempo fa oggi a Roma

Sole, cielo limpido e nuvole bianche, senza pioggia né grigiori. Questo è quanto prevede il meteo sulla capitale per la giornata di oggi, venerdì 12 aprile 2024. Come riporta Il Meteo.it, infatti, a parte qualche nuvola nel corso della nottata, il cielo resta sereno e con un sole splendente. Il termometro oscilla fra i 12 e 23 gradi centigradi: i picchi più alti fra le 14 e le 16.

Previsioni meteo nelle province

Nove gradi centigradi. Questa la temperatura minima nella regione Lazio, prevista a Rieti e Viterbo. In entrambi i territori, sia quelli nei settori dell'Appennino che nella Tuscia, nella giornata di oggi è attesa una splendida giornata, con sole e cielo limpido, i linea con le previsioni dell'intera regione Lazio.

Nessuna precipitazione neanche nella zona meridionale della regione Lazio. Dopo qualche nuvola durante la notte e in mattinata, verso le 8, torna il sole anche a Frosinone, dove la giornata, anche in questo caso, è caratterizzato da una bella giornata con tanto sole. Venti fra deboli e moderati. Temperature comprese fra i 10 e i 27 gradi centigradi, che è anche la massima regionale. Il termometro, invece, si muove fra gli 11 e i 25 gradi a Latina, dove il sole padroneggia nel cielo per l'intera giornata. Qualche nuvola prima e qualche pioggia poi tornano nel capoluogo potino soltanto nella prossima settimana.