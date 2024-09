video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio giovedì 5 settembre 2024: temporali e temperature in calo Temporali e temperature in calo: allerta gialla anche oggi, giovedì 5 settembre 2024. Ecco le previsioni meteo di oggi a Roma e nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A meno di 48 dal nubifragio che martedì si è abbattuto sulla capitale, dopo una giornata di tregua, tornano piogge e temporali a Roma e nella regione Lazio. Per la giornata di oggi, giovedì 5 settembre 2024, è prevista una nuova allerta di colore giallo per criticità idrogeologica e temporali. Oltre ai fenomeni atmosferici, il maltempo porta con sé anche un drastico crollo delle temperature: le massime scendono sotto i 30 gradi, con 29 gradi centigradi attesi a Roma.

Che tempo fa oggi a Roma

Come riporta Il Meteo.it, a Roma le precipitazioni non si fanno attendere giovedì 5 settembre 2024. Le prime piogge arrivano la mattina, con un picco massimo atteso per metà mattinata, verso le ore 11. Fatta eccezione per una breve tregua, fra le 17 e le 20, continua a piovere fino alla tarda serata. Le temperature scendono: la massima arriva a 29 gradi centigradi, la minima si ferma a 21.

Previsioni meteo nelle province

Previsioni meteorologiche simili anche quelle delle altre province nel Lazio: la pioggia oggi arriva ovunque. Nelle province del nord, la situazione peggiore è attesa nei settori appenninici, nel Reatino. Qui il termometro oscilla fra i 18 e i 27 gradi centigradi, con precipitazioni, anche con rovesci, attese fra le 8 e le 11 e poi dopo le 20. Nella Tuscia e in provincia di Viterbo, invece, il termometro oscilla fra i 18 e i 27 gradi. Anche qui, dopo le prime precipitazioni della mattinata, i temporali tornano fra le 14 e le 20.

Leggi anche Allerta gialla per temporali a Roma e nel Lazio giovedì 5 settembre: le zone a rischio

Nella zona sud, le condizioni meteo peggiori si registrano a Latina, sulla zona costiera. Le precipitazioni sono concentrate tutte in mattinata, ma il cielo resta nuvoloso per l'intera giornata. Le temperature, invece, oscillano fra i 23 e i 28 gradi. Fra i 18 e i 26, invece, quelle attese nel Frusinate. Anche in Ciociaria piogge e temporali sono concentrati nella mattinata, con una tregua pomeridiana dopo le 14.