Previsioni meteo Roma e Lazio 7 settembre: sole e caldo, temperature di nuovo in aumento Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime fino a 34 gradi con pressione in aumento sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 7 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Getty Images

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 6 settembre, registrano cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime arriveranno a punte di 34 gradi. La pressione è in leggero aumento e la giornata è contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con poche nubi sparse su tutto il territorio della regione, senza precipitazioni. Le temperature massime fino a 34 gradi, mentre i valori notturni non subiranno sostanziali variazioni.

Il quadro meterologico però potrebbe cambiare già a partire da domenica, è infatti in arrivo una nuova perturbazione, che imperverserà sulle regioni centrali dalla serata dell'8 settembre fino a lunedì, quando arriveranno anche i temporali, con precipitazioni molto forti e fino a 23 millimetri. Il maltempo continuerà ad intermittenza durante la prossima settimana, le temperature resteranno alte, ma caleranno di qualche grado rispetto al weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 6 settembre

Oggi, sabato 6 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile, con precipitazioni assenti. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno di notte, con sole e caldo al mattino e nel corso del pomeriggio e sereno di sera. Le temperature sono comprese tra minime di 20 e massime di 34 gradi. Le precipitazioni sono assenti e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione simile sul resto del Lazio, dove il tempo si mantiene bello per l'intero arco della giornata, ovunque con sole e caldo. Sul fronte delle temeparture vediamo com'è il quadro capoluogo per capoluogo: tra 19 e 32 gradi a Frosinone, tra 22 e 32 gradi a Latina, tra 16 e 31 gradi a Rieti, tra16 e 32 gradi a Viterbo.