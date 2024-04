video suggerito

Giubileo 2025, il programma: gli eventi a Roma da febbraio a maggio 2025 Il sindaco Gualtieri ha illustrato il calendario di alcuni dei principali eventi in programma per il Giubileo 2025. Molti sono in programma al Parco di Centocelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sindaco di Roma e commissario per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, ha illustrato il calendario di alcuni dei principali eventi in programma per l'Anno Santo. Gran parte degli eventi si svolgerà al Parco di Centocelle, attualmente interessato da lavori di riqualificazione.

Molti eventi in programma al Parco di Centocelle

C'è un problema, però, legato alla presenza di 20 autodemolitori che ad oggi sono presenti nel parco archeologico nella zona sud est di Roma. L'intenzione di Gualtieri era di trasferirli nell'area de La Barbuta, nei pressi di Ciampino, ma dalla Soprintendenza è arrivata una risposta negativa alla richiesta del primo cittadino, che così dovrà studiare una collocazione alternativa.

"Scriveremo alla sovrintendenza per riconsiderare quel parere. Gli autodemolitori, se regolati, sono una componente dell'economia circolare. Si tratta pero' di due discorsi distinti. Dal Parco di Centocelle gli autodemolitori se ne vanno comunque, il tema è la loro collocazione ottimale e se realizzare un distretto dell'economia circolare. Ma il progetto del Parco di Centocelle va avanti", ha spiegato il sindaco Gualtieri nel corso della conferenza stampa ‘Preparazione al Giubileo Cattolico 2025', oggi pomeriggio presso la sede della Stampa Estera a Roma.

Il calendario degli eventi del Giubileo: dove e quando sono in programma

Questo il calendario dei principali eventi del Giubileo 2025 a Roma. Molti si svolgeranno al Parco di Centocelle:

domenica 9 febbraio 2025 alle 10 al Parco di Centocelle prevista una messa con le forze armate;

domenica 23 febbraio 2025 alle 10 a piazza San Pietro è in programma la messa con i diaconi;

domenica 9 marzo 2025 alle 10 a piazza San Pietro prevista la messa per il mondo del volontariato;

domenica 6 aprile 2025 alle 10 al Parco di Centocelle si svolgerà una messa per i malati e per gli operatori del mondo sanitario;

venerdì 25 aprile 2025 alle 18.30 al Parco di Centocelle prevista una veglia di preghiera per i giovani;

sabato 26 aprile 2025 alle ore 19.30 al Parco di Centocelle una festa dedicata ai giovani;

domenica 27 aprile 2025 alle ore 10 al Parco di Centocelle prevista una messa per i giovani;

martedì 29 aprile 2025 alle ore 10 al Parco di Centocelle sarà svolta la messa dedicata alle persone diversamente abili;

giovedì 1 maggio 2025 a piazza San Giovanni confermato il Concertone con iniziative collegate al Giubileo;

venerdì 2 maggio 2025 dalle 9 alle 12 al Parco di Centocelle iprevisto un incontro di benvenuto con i lavoratori;

domenica 4 maggio 2025 alle 9.30 al Parco di Centocelle prevista una messa dedicata ai lavoratori;

sabato 10 maggio 2025 alle 14 in programma al Circo Massimo un corteo delle bande musicali;

domenica 11 maggio 2025 alle 9.30 prevista una messa dedicata alle bande musicali a San Pietro;

sabato 17 maggio 2025 prevista una processione pomeridiana delle confraternite con percorso ancora da definire;

domenica 18 maggio alle 9.30 al Parco di Centocelle messa dedicata alle confraternite;

25 e 26 aprile la Fiera di Roma ospiterà di notte gli adolescenti e il 24 i bambini.