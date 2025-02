video suggerito

Gli AC/DC in concerto all'Autodromo Internazionale di Imola a luglio: come comprare i biglietti Gli AC/DC tornano in concerto in Italia a luglio, quando si esibiranno all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola: tutte le info sui biglietti.

Gli AC/DC

Gli AC/DC tornano in Italia la prossima estate per il Power Up Tour: la band, infatti, sarà all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola il prossimo 20 luglio, con i biglietti che saranno in vendita a partire da venerdì 7 febbraio. La band australiana torna nel nostro Paese dopo il concerto che lo scorso anno tennero a Reggio Emilia dove confluirono 100 mila fan, e così, dopo il successo hanno scelto di tornare in Italia nel concerto organizzato da Barley Arts. La band terrà, in generale, 12 concerti in 10 città compresi Paesi in cui non avevano mai suonato, come l'Estonia o il ritorno in Scozia, dove hanno le proprie origini i due chitarristi che fondarono la band, Angus Young e Malcolm Young (scomparso nel 2017). La formazione è quella composta da Angus alla chitarra solista, Brian Johnson alla voce, Stevie Young alla chitarra ritmica, Matt Laug alla batteria e Chris Chaney al basso.

Come acquistare i biglietti per il concerto di Iola

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, gli organizzatori fanno sapere che quelli nominali per l’unica tappa italiana di domenica 20 luglio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola – che celebra il decennale del precedente concerto nella stessa location – saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita) dalle 11 di venerdì 7 febbraio per un acquisto massimo di 4 biglietti per account. Sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da venerdì 20 giugno. Come sempre, Barley Arts invita a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing. Inoltre il biglietto sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni di età, mentre "dai 7 anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non saranno previste riduzioni".

L'ingresso per gli ospiti con disabilità

L'organizzazione fa sapere anche che "l’accreditamento allo show italiano per gli ospiti con disabilità è gestito dalla Onlus Mani Amiche. È possibile fare richiesta a partire dalle 11 di venerdì 7 febbraio – in contemporanea con l’apertura delle vendite al pubblico – unicamente su ManiAmicheOnlus.org. Le richieste saranno elaborate seguendo l’ordine cronologico di ricezione fino a esaurimento posti all’interno dell’area prevista. Richieste inviate tramite altri canali (social o mail) non saranno prese in considerazione".