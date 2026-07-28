Fedez dopo il ricovero: “Avevo un disco nuovo e un sogno per il Forum, ma il mio corpo chiede pietà”

Nel suo gruppo segreto su Instagram Fedez ha parlato dell’annullamento del concerto al Forum e delle sue condizioni di salute, spiegando che aveva un sogno ma il corpo ha chiesto pietà.

Fedez al photocall di Sanremo 2026 – ph Marco Alpozzi

Lo stop annunciato da Fedez dopo il ricovero in ospedale per problemi gastrici, lo costringe a interrompere, per il momento, anche il nuovo album a cui stava lavorando. Il cantante, infatti, ha rivelato che il seguito di "Disumano", per ora è sospeso. Il rapper, inoltre, avrebbe dovuto esibirsi venerdì 25 settembre 2026, ma a causa del recente ricovero per problemi gastrici, ha dovuto cancellare l'evento e tutti i Dj set previsti per questa estate. Il rapper lo ha comunicato insieme alla decisione di fermarsi per motivi di salute e per stare quanto più tempo possibile con la sua famiglia. Il cantante, nel 2022, ha dovuto operarsi per un tumore al pancreas che da allora ha continuato a dargli problemi.

Il rapper milanese, quindi, ha svelato ai fan che stava lavorando a un nuovo album, a cinque anni dall'ultimo di inediti, "Disumano", pubblicato nel 2021. Non si sa quando uscirà, quindi, questo nuovo lavoro, l'ottavo per l'autore di "Pop-Hoolista" e "Paranoia Airlines", ma Fedez ci stava lavorando giorno e notte, da tempo, anche perché c'era curiosità tra i fan. Per quanto riguarda il concerto Casa 360°, non c'è stata alcuna possibilità di salire comunque sul palco, perché i problemi fisici gli impediscono di lavorare con serenità. La settimana scorsa, infatti, il rapper è stato trasportato al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli, prima di essere ricoverato all'Humanitas. Il motivo è stato di natura gastrica, stando a quanto si è appreso, benché il cantante non abbia dato informazioni più precise.

L'artista parla di "un corpo che da anni mi sta urlando pietà e che continuamente metto alla prova senza mai rallentare" e spiega che non può più "dare la precedenza ai sogni". Il cantante, infatti, oltre allo studio di registrazione ha svariate attività, quelle da imprenditore, ma anche il Pulp Podcast che porta avanti con Mr Marra. Una serie di impegni che sono aumentati con la nascita – due giorni prima del ricovero – del terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger; Fedez ha altri due figli, Leone e Vittoria, avuti dall'ex moglie Chiara Ferragni.

Guardando agli impegni di questi ultimi anni, il cantante fa anche riferimento alle ultime due edizioni del Festival di Sanremo: nel 2025 partecipò, da solo, con "Battito", classificandosi al quarto posto, mentre nell'ultima edizione ha portato "Male necessario" in duetto con Marco Masini, classificandosi quarto. Uno sforzo enorme dal punto di vista fisico "per uno che il peso di quel palco lo sente tutto e cerca di reggerlo con tutte le forze che ha in corpo consapevole di non essere un fuoriclasse", dice senza farsi troppi sconti. E poi ammette che continuando a rincorrere un mondo che corre troppo veloce.

Negli ultimi anni Fedez ha più volte parlato della sua malattia, su cui è riuscito a intervenire in tempo, con un'operazione al San Raffaele. Nonostante ciò la sua vita è cambiata, lo ha spiegato più volte. Stando a quanto riporta l'AIRC questa tipologia di tumore si manifesta quando alcune cellule, soprattutto quelle di tipo duttale, si moltiplicano senza più controllo. È una malattia che in Italia colpisce circa 13 mila persone, suddivise a metà tra uomini e donne; benché in passato sia stato un tumore che colpiva prevalentemente gli uomini, negli ultimi anni la percentuale di donne è aumentata. Il rapper rientra nella fascia meno colpita dalla malattia, che raramente interessa persone al di sotto dei 40 anni, risultando invece più frequente tra i 50 e gli 80.

Il tumore ha provocato un drastico cambiamento di vita per l'artista, sia per una questione alimentare – cibo e alcol – che perché ha periodicamente dovuto confrontarsi con dolori che talvolta lo hanno costretto a essere trasportato in ospedale. È successo nel 2023, per esempio, quando due ulcere lo hanno colpito e una trasfusione di sangue lo ha salvato; l'anno successivo una emorragia interna lo costrinse di nuovo in ospedale. Motivo per cui Fedez sottolinea spesso l'importanza di donare, lo ha fatto anche dopo l'annuncio dello stop. Resta da capire cosa succederà nei prossimi mesi, se il cantante proseguirà comunque il lavoro all'album – atteso dai fan da anni e in lavorazione dopo l'ultimo Festival – oppure si fermerà completamente per stare vicino alla famiglia, smettendo di rincorrere, in maniera affannosa, un mondo che va più veloce di lui.