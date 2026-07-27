Fedez dopo il ricovero: “I medici mi hanno detto di fermarmi”. Annullate le date del forum di Assago

Dopo il ricovero in ospedale, Fedez ha annunciato di aver bisogno di riposo e ha cancellato tutti gli impegni, compreso il concerto previsto a settembre allè’Unipol Forum di Assago.

Fedez

Dopo il ricovero al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrici, Fedez ha deciso di fermarsi per un po' di tempo. Con un post pubblicato su Instagram, il rapper ha cancellato tutti gli impegni che aveva in programma questa estate, compreso il concerto del 25 settembre all'Unipol Forum di Assago. La decisione, spiega, è arrivata dopo il consiglio dei medici che lo hanno in cura: "Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto ‘fermati'. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò" ha scritto il cantante. Dopo la corsa al pronto soccorso, il cantante era stato trasferito all'ospedale Humanitas di Rozzano, nell'hinterland milanese.

Il messaggio di Fedez: "Devo fermarmi"

Fedez ha raccontato i giorni che ha passato in ospedale come quelli tra i più difficili della sua vita. Nel messaggio ha spiegato la paura che ha provato in quelle ore, sottolineando come la nascita del suo terzo figlio lo abbia indotto a una riflessione ulteriore, confermando la volontà di conceentrarsi ancora di più sulla famiglia e sulla propria salute: "Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì". Il ricovero, infatti, è arrivato a pochi giorni dalla nascita di Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia Honegger. Nel messaggio il rapper racconta che proprio questa coincidenza gli ha fatto temere di non poter essere accanto alla sua famiglia.

"Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo. In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un’altra volta ancora" ha continuato il rapper. Fedez ha quindi spiegato che il suo corpo gli ha chiesto una pausa e con lui anche i medici che lo tengono in cura. Una pausa forzata che vivrà senza sconforto: "Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere".

Dalla diagnosi di tumore al ricovero dei giorni scorsi

Dopo anni di difficoltà e un percorso clinico per nulla semplice, Fedez è arrivato al punto in cui è stato costretto a fermarsi. Il cantante, infatti, nel 2022 era stato operato a causa di un tumore neuroendocrino del pancreas, subendo un intervento che aveva portato all'asportazione di organi come il duodeno, la cistifellea, il pancreas e un pezzo di intestino e di conseguenza a un cambiamento radicale delle sue abitudini alimentari e, in generale, del suo stile di vita.

Ma dopo l'operazione i problemi di salute del cantante non erano terminati. Nel 2023, per esempio, è stato ricoverato d'urgenza per una grave emorragia interna causata dal sanguinamento di due ulcere che si erano sviluppate nella zona operata, subendo gastroscopie e trasfusioni di sangue che, spiegò, lo avevano salvato. Non è la prima volta che l'artista condivide con i fan una riflessione sulla sua malattia, il suo stato di salute e la voglia di non perdere tempo anche per i suoi figli. Oggi più che mai, vista anche la nascita del suo terzogenito, arrivato dopo Leone e Vittoria, avuti con l'ex moglie Chiara Ferragni.

Il rimborso dei biglietti del concerto al Forum

Il cantante aveva in programma alcune date estive, che erano soprattutto un percorso di avvicinamento all'evento di Milano. Anche Vivo concerti ha immediatamente annunciato la cancellazione dello show: "A seguito delle condizioni di salute dell’Artista, che richiedono un periodo di cure e recupero, si rende necessaria la sospensione dell’attività live di Fedez prevista nei mesi di agosto e settembre, per consentire all’artista di dedicarsi pienamente al percorso di recupero e alla tutela della salute". E si specifica anche che saranno cancellati tutti i DJ set in programma nel mese di agosto e proprio del concerto CASA 360°, previsto per il 25 settembre 2026 all’Unipol Forum di Assago: "Per tutte le persone che avevano già acquistato il biglietto per CASA 360° sarà previsto il rimborso".

Per l'ennesima volta, quindi, Fedez è costretto a dover raccontare pubblicamente diagnosi, interventi e conseguenze della malattia. Il rapper, che non si è fermato un attimo in questi anni, tra concerti, eventi, podcast e pubblicazioni, si trova ancora una volta a fare i conti con i limiti imposti dal proprio corpo. Questa volta, però, il bisogno di fermarsi è più forte di tutti gli impegni presi, quindi anche la musica e i live possono aspettare. Niente, oggi, è più importante della ripresa fisica, il resto viene dopo.