Un progetto di condivisione della scrittura e della lettura con uno dei più famosi scrittori italiani. Punta sul protagonismo della propria comunità letteraria la casa editrice SEM, con un esperimento narrativo chiamato Il Cantiere delle storie, in collaborazione con Federico Moccia. L'autore di "Tre metri sopra il cielo", con oltre dieci milioni di copie dei suoi libri vendute , è uno degli autori italiani di maggior successo. Insieme a lui, grazie a questo progetto lanciato dalla Società Editrice Milanese, i lettori potranno scrivere una storia a più mani. Un esperimento unico nel suo genere, quantomeno perché è la prima volta che un grande autore di successo si apre completamente ai lettori e li rende protagonisti della scrittura insieme a lui. tant'è che la firma del testo prodotto, alla fine, sarà condivisa tra Moccia e i "vincitori" del Cantiere. In proposito, Riccardo Cavallero, CEO di SEM, ci ha dichiarato:

Mantenere l’interesse per la lettura in un mercato in cui si moltiplicano le occasioni di intrattenimento non può prescindere anche da una profonda riconsiderazione del momento stesso della scrittura. SEM è orgogliosa di accompagnare Federico Moccia in quest’esperimento che, per la prima volta, coinvolge direttamente i lettori nella scrittura di un libro. È un esperimento vero che culminerà con la pubblicazione di 8 storie di esordienti che diventeranno co-autori di Federico Moccia. Un contributo per innovare il mercato editoriale che sembra sempre più arroccato a difesa di un mondo che non può più essere. Un primo tentativo che ci auguriamo possa essere di stimolo per rinnovare il patto tra scrittori e lettori, senza il quale non esisterebbero le serie televisive, il cinema e quasi nulla dell’industria culturale.