Eddie Palmieri è morto a 88 anni, è stato il primo artista latino a vincere un Grammy

Eddie Palmieri – ph Jim Spellman:WireImage

Il mondo della musica Latina piange la morte di Eddie Palmieri, 88 anni, pianista e bandleader, pioniere della rumba e del latin Jazz. A dare la notizia della scomparsa del musicista è stata la figlia Gabriela che ha annunciato che l'uomo è morto nella sua residenza nel New Jersey il 6 agosto 2025 dopo una lunga malattia. L'importanza e l'influenza di Palmieri nel mondo della musica latina è stato immenso, assieme al fratello Charlie ha definito il suono della musica latina a New York e non a caso è stato il primo artista latino a vincere un Grammy Awards e nel complesso, durante la sua carriera lunga settant'anni, ne avrebbe ottenuti dieci.

Chi era Eddie Palmieri

Nato a Spanish Harlem Palmieri ha pubblicato oltre 40 album e si è esibito fino a 80 anni, mescolando salsa, funk, soul e jazz, fin da quando nel 1961 fondò assieme al trombonista Barry Rogers e al cantante Ismael Quintana i La Perfecta "una band che ridefiniva la salsa con l'uso di tromboni al posto delle trombe, introducendo un sound più ricco e aggressivo di ottone che divenne la firma musicale di Palmieri" come si legge nel comunicato che la famiglia ha pubblicato a seguito della sua morte. Nel 1965 uscì quello che è considerato un classico per la musica Latina, ovvero Azúcar Pa' Ti, nel 1971 pubblicò Harlem River Drive e quella che è una delle sue canzoni più ascoltate, ovvero Vámonos pa'l monte, ma fu nel 1975 che vinse il suo primo Grammy per l'album "The Sun of Latin Music".

L'anno successivo fu la volta di Eddie Palmieri & Friends in Concert, Live at the University of Puerto Rico considerato un classico della salda, mentre negli anni 80 vinse altri due Grammy con gli album Palo pa' rumba (1984) e Solito (1985). La sua carriera è stata così segnante che le sue canzoni sono state inserite nella Biblioteca del Congresso americano e lo Smithsonian Institute registrò due concerti dell'artista per il catalogo del National Museum of American History di Washington: "È stato un mentore, un insegnante e un instancabile sostenitore della musica e della cultura latina. Ha ispirato generazioni di musicisti e ha commosso innumerevoli ascoltatori con la sua arte, convinzione e sound inconfondibile". Palmieri ha partecipato e anche scritto della musica per il prossimo film di Spike Lee Highest 2 Lowest in uscita il 22 agosto.