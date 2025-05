Ed Sheeran tifa per Lucio Corsi all’Eurovision 2025, il messaggio durante la finale

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Durante la finale dell'Eurovision Song Contest 2025, arriva inaspettato ha catturato il sostegno tributato a sorpresa da Ed Sheeran a Lucio Corsi, rappresentante dell'Italia con il brano "Volevo essere un duro”, brano che si è classificato al secondo posto nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore britannico ha condiviso un messaggio su Instagram, elogiando l'originalità e la profondità della performance di Corsi. Si è inoltre detto un fan dell’Eurovision che, evidentemente, continua a collezionare fan e appassionati da ogni parte del mondo. Perfino quando si tratta di artisti del calibro di Sheeran.

Il messaggio di Ed Sheeran accende un riflettore internazionale sul talento di Lucio Corsi

Il fatto che a sostenere Corsi sia arrivato addirittura un messaggio di una star come Ed Sheeran ha contribuito ad accendere un faro di portata internazionale sul talento dell’interprete di “Volevo essere un duro”. Il successo di Corsi all’estero è testimoniato, inoltre, dai recenti dati sugli ascolti di Spotify che vedono Lucio al secondo posto tra gli artisti più ascoltati di ESC 2025, con oltre 6 milioni di ascolti. Al primo posto si è invece piazzato il brano “Bara Bada Bastu” del trio KAJ, trio che rappresenta la Svezia ed è considerato il superfavorito in vista della vittoria finale.

Anche Olly fa il tifo per Lucio Corsi

Pochi minuti dopo endorsement di Ed Sheeran a Lucio Corsi, è arrivato in sostegno del cantautore italiano anche il messaggio di Olly. Il cantante, primo classificato a Sanremo 2025, ha deciso di non partecipare all’Eurovision in rappresentanza dell’Italia, lasciando che fosse il secondo classificato a gareggiare al suo posto. “Spacca tutto”, ha scritto Olly dal suo profilo Instagram, postando tra le stories una foto scattata durante Sanremo 2025 che lo mostra prendere in braccio Corsi.