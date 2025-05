Dov’era Olly mentre Lucio Corsi si esibiva a Eurovision 2025: ha mantenuto la sua promessa

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Olly e Lucio Corsi – ph Marco Alpozzi:LaPresse

Lucio Corsi si è esibito per la prima volta sul palco dell'Eurovision Song Contest 2025 che è cominciato il 13 maggio a Basilea e durerà fino alla finale del 17 maggio. Su quel palco, però, avrebbe dovuto esserci Olly, il cantautore che lo scorso febbraio si è aggiudicato il Festival di sanremo con la canzone Balorda Nostalgia. Dopo qualche giorno, però, il cantante ha sciolto la riserva sulla sua partecipazione alla kermesse musicale internazionale, sceglie do di non andare. lasciando via libera – inaspettatamente – proprio a Lucio Corsi che ha colto l'occasione e presentandosi con una bella esibizione.

La rinuncia di Olly a Eurovision 2025

Olly aveva annunciato la sua rinuncia con un post su Instagram in cui scriveva: "Ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio. Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita". La scelta non è stata semplice, ma sicuramente basata sul suo affetto per i fan.

Olly era in concerto a Roma mentre Corsi si esibiva

Olly in concerto – di Samuele Giunta

E infatti, mentre Lucio Corsi si esibiva tra l'artista belga Red Sebastian e quello dell'Azerbaigian Mamagama, suonando assieme a Tommaso Ottomano Volevo essere un duro, alternandosi tra pianoforte, chitarra e armonica a bocca – sapendo di essere già in finale -, Olly rispettava il suo impegno e cantava le sue canzoni all'Atlantico di Roma, dove faceva tappa il suo "Lo rifarò, lo rifaremo tour", ovvero la serie di concerti che il vincitore di Sanremo sta tenendo nei club e teatri italiani, cominciando al Teatro Concordia di Venaria e che continuerà venerdì 16 maggio all'Eremo Club di Molfetta, lunedì 19 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze e chiuderà questa leg giovedì 22 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.

La voglia di collaborare con Corsi e la retrocessione della Sampdoria

Il cantautore, che porta in scena "una setlist pensata come un vero e proprio viaggio, capace di trasportare il pubblico attraverso le diverse tappe del suo percorso artistico" come si legge nella nota stampa, aveva anche dichiarato di voler imbastire una collaborazione proprio con Lucio Corsi. Durante un'intervista a Che tempo che fa, intervistato fa Fabio Fazio, Olly aveva detto: "Avevo la possibilità di non partecipare e la possibilità di poter fare i miei concerti a maggio. Con Lucio spero che faremo sicuramente qualcosa, dopo l'Eurovision per lui e i miei concerti ci ritroveremo". Il cantautore, intanto, ha anche da curare le ferite per la retrocessione in serie C della sua squadra del cuore, la Sampdoria: "Sei stata al mio fianco e io resterò al tuo".