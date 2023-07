Di cosa parla il nuovo libro di Tiziano Ferro: il cantante lo presenterà a ottobre nei teatri Il nuovo libro di Tiziano Ferro si chiama La felicità al principio e il cantante lo presenterà in quattro teatri italiani a ottobre.

A cura di Redazione Cultura

Si chiama La felicità al principio il primo romanzo di Tiziano Ferro, che dopo aver riempito gli stadi italiani ha annunciato il ritorno nelle librerie, ma questa volta allontanandosi dalla biografia e scegliendo la narrativa: "Scrivere un romanzo è sempre stato uno dei miei più grandi desideri e finalmente è accaduto" ha detto il cantante in un video di lancio. Pochi giorni dopo Ferro ha anche annunciato un nuovo tour, ma questa volta letterario, appunto, che lo porterà il prossimo ottobre a girare i teatri di alcune città italiane per incontrare i fan, questa volta in una dimensione completamente differente.

"È una storia che parla di sogno, di rivalsa e di felicità" ha continuato il cantante per spiegare di cosa parlerà il libro che sarà pubblicato il prossimo 3 ottobre. Per capire un po' meglio la sinossi, nella nota stampa si legge che "il protagonista di questa storia, il famoso cantante Angelo Galassi, risulta ufficialmente deceduto nel febbraio 2013, in circostanze mai del tutto chiarite. La verità è che negli ultimi dieci anni Galassi ha semplicemente trovato più facile nascondersi tra i grattacieli di New York. Ha nascosto se stesso e i suoi non pochi problemi legati all’alcol, al cibo e a un’identità sessuale incerta. Tutto è filato più o meno liscio finché non si è visto recapitare da una vecchia fiamma di una notte una bambina di quattro anni identica a lui, tranne per un dettaglio: Sophia non parla".

Un romanzo con qualche riferimento alla vita del cantautore, che spiegherà meglio come nasce in queste quattro date che toccheranno Roma, Palermo, Bologna e Milano a ottobre. Dal 26 luglio è possibile prenotare una copia autografata del libro e prenotare il posto per le presentazioni. Ferro, quindi, presenterà "La felicità al principio" il 3 ottobre, al Teatro Quirino Vittorio Gassman di Roma, alle ore 18.30, il 9 ottobre al Teatro Biondo i Palermo, alle ore 18.30; il 10 ottobre al Teatro EuropAuditorium di Bologna, alle ore 18.30 e il 16 ottobre al Teatro Manzoni di Milano, alle ore 18.30. Tiziano Ferro ha pubblicato già due libri: nel 2010 Trent’anni e una chiacchierata con papà e nel 2012 L’amore è una cosa semplice, due volumi che compongono la sua biografia.