Come va in radio: conferma Emma con Femme Fatale, record per i Coma_Cose e new entry Angelina Nella 22 settimana del 2024, ecco quali sono i brani che hanno avuto la rotazione radiofonica più alta, secondo le classifiche di EarOne. Si avvicina alla vetta Emma, sorprendono i Coma_Cose e rientra Angelina Mango. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Un'altra settimana è volta al termine e sono arrivate le classifiche EarOne, che riflettono le rotazioni radiofoniche nelle radio italiane dei brani negli ultimi sette giorni. E anche se in testa alla classifica regnano i The Kolors con Karma, ormai primi da due settimane e da quattro nella chart, è nelle posizioni dietro che sta avvenendo un processo interessante. Basti pensare alla traiettoria di Femme Fatale di Emma Marrone, alla quarta settimana in classifica. Il brano, pubblicato lo scorso 3 maggio, si trova alla seconda posizione, un volo pindarico rispetto alla nona posizione della scorsa settimana, che premia la canzone ma soprattutto la cantante salentina. Solo pochi giorni fa, Emma ha festeggiato il traguardo di oltre mezzo miliardo di stream su Spotify. Ma non è la sola a dover festeggiare un grande traguardo.

Il record di Malavita dei Coma_Cose nella classifica EarOne

Da Femme Fatale passiamo alla quinta posizione, in cui si proietta Malavita dei Coma_Cose. È una conferma per il duo milanese, composto da Fausto Lama e California, anche la scorsa settimana al quinto posto. Ma soprattutto si tratta di un record per la band, perché Malavita, prodotta dal collettivo Itaca, in collaborazione con Jacopo Ettorre e Federica Abbate, ha raggiunto la più alta posizione nelle classifiche Ear One nella storia del duo. Neanche Fiamme negli occhi, con cui i Coma_Cose avevano partecipato al Festival di Sanremo 2021, aveva raggiunto la top 10 nelle rotazioni radiofoniche, fermandosi all'11° posto.

Melodrama di Angelina Mango nella Top 20, due protagonisti di Amici 23 nella Top 50

Ma l'ingresso più alto in classifica, questa settimana, se lo prende Angelina Mango con Melodrama. Il quarto singolo estratto della cantante, pubblicato lo scorso 24 maggio, a una settimana dall'uscita dell'album poké melodrama, si prende la 16° posizione. In attesa di ciò che accadrà questa settimana con l'uscita dell'album, Angelina Mango conquista l'entrata più alta della settimana, mettendosi dietro Sesso e Samba di Tony Effe alla 28° posizione, ma anche Senza tuccà di Gigi D'Alessio e Geolier: proprio la canzone del duo napoletano potrebbe essere una sorpresa delle prossime settimane in classifica. Entrano anche Festa Totale di Paola e Chiara alla 40° e Vabbè ciao di Alfa alla 41°, mentre qualche posizione più giù, scende Sexy Magica della vincitrice di Amici 23 Sarah Toscano. L'edizione 23 continua però a conquistare posizioni, questa volta con Mammamì di Petit, che entra nella top 50, guadagnando sei posizioni e classificandosi alla 46° nella sua terza settimana classifica.