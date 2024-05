Emma Marrone festeggia i 40 anni e 500 milioni di stream su Spotify

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Emma Marrone, foto di Comunicato Stampa

Emma Marrone ha da poche ore festeggiato il suo 40esimo compleanno, celebrando anche l'uscita, lo scorso 3 maggio, del suo nuovo singolo Femme Fatale, a cui ha partecipato alla scrittura Jacopo Ettorre. Si tratta di un momento magico della cantante, che dopo il successo di Apnea al Festival di Sanremo 2024, doppio disco di platino certificato da FIMI, si appresta a festeggiare un nuovo traguardo su Spotify. Solo alcuni mesi fa, Souvenir, il suo ultimo progetto, pubblicato il 10 maggio 2023, aveva superato i 100 milioni di ascolti sulla piattaforma, un riconoscimento del lavoro evolutivo, sia nel suono, sia nell'immaginario musicale della cantante. Poche ore fa invece, la cantante ha superato mezzo miliardo di streaming su Spotify, sintomo di quanto Emma sia stata capace di assorbire la trasformazione digitale dell'ultimo decennio.

Un risultato che premia anche gli ultimi due anni della cantante, non solo protagonista con i propri singoli, come Taxi sulla luna con Tony Effe, ma anche Amore Cane con Lazza e Mezzo Mondo, prendendo solo i singoli più ascoltati di Souvenir. Emma ha ristabilito la sua posizione anche tra le artiste italiane più ricercate per collaborazioni, come quella In Italia di Fabri Fibra. Nella nuova versione del brano, infatti la cantante, a 17 anni di distanza dalla versione originale, prende il posto di Gianna Nannini per raccontare uno spaccato d'Italia nel ritornello della canzone. Soprattutto per il rap italiano, Emma Marrone è diventata una delle artiste più richieste: si passa da Ora o mai più del 2020 nel producer album di Don Joe, a Stupida Allegria con Izi, passando per Gianni Bismark, Taxi sulla Luna con Tony Effe e la partecipazione alla serata cover del Festival di Sanremo 2023, ospite di Lazza, con la cover di La Fine di Nesli. Senza dimenticare, come ripreso nel video di Niccolò De Vitiis a Le Iene, la possibilità di una collaborazione con Geolier.

E se i festeggiamenti per il 40° compleanno sono stati il modo giusto di celebrare il suo nuovo percorso musicale, Femme Fatale, il nuovo singolo pubblicato lo scorso 24 maggio, potrebbe essere il tentativo di conquistare l'estate 2024. Come era successo negli ultimi episodi musicali della cantante, continua l'esperimento in cassa dritta della cantante: il tema della canzone rimane un rapporto d'amore ormai finito. E sullo sfondo, il tour estivo che partirà il prossimo 13 giugno da Moncalieri, attraversando poi l'Italia fino al 10 agosto, quando si chiuderà al Parco Villa Bellini di Catania. Tutto questo senza dimenticare l'appuntamento autunnale nei palazzetti, con tre date cerchiate in rosso a novembre: l'11 al Forum di Milano, il 14 al Palazzo dello Sport di Roma e il 17 al Palaflorio di Bari.