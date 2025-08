Come stanno andando i concorrenti di Amici 24 su Spotify: tutti hanno perso ascolti ma Luk3 è in testa

Luk3, Antonia, TrigNO, via Instagram

Sono ormai passati tre mesi dalla finale di Amici 24, che ha sancito la vittoria del ballerino Daniele Doria, mentre nella categoria canto, sorprendendo tutti, TrigNO si è aggiudicato la coppa. E mentre i protagonisti stanno ormai sfilando tra i primi instore, concerti, ma anche apparizioni televisive, osserviamo come l'uscita del loro EP stia pesando anche sul conteggio degli ascoltatori mensili. Basti pensare che, a un mese dalla finale, l'Ep di Luk3 aveva conquistato 7,7 milioni di streaming, arrivando oggi a toccare anche la doppia cifra. Ma rispetto ad allora, c'è stato un grande ridimensionamento numerico e possiamo osservarlo proprio grazie al giovane cantante campano, che è passato dai 339,834 di giugno agli appena 168mila nei primi giorni di agosto. Il dato che fa riflettere sulla trasformazione del seguito social in ascoltatori mensili è proprio l'attuale primo posto di Luk3 come concorrente con più utenti su Spotify.

Ancora Luke e Trigno tra i più ascoltati di Amici 24

Ma chi era l'artista più seguito dopo il primo mese? Era stata la finalista Antonia Nocca con 341mila ascoltatori mensili, e che invece adesso si attesta anche fuori dalla top 3 con 112mila ascolti. La cantante, che nell'intervista a Fanpage.it aveva svelato la sua delusione per non aver vinto la coppa, continua a raccogliere numeri con il singolo Romantica, che ha superato 2,5 milioni di ascolti sulla piattaforma. C'è chi ha fatto un passo in avanti in classifica, perdendo comunque oltre quasi 180mila ascoltatori mensili: stiamo parlando di TrigNO. Il vincitore della categoria canto conquista il secondo posto, dietro solo Luk3, con 153mila utenti mensili, con Maledetta Milano che si aggira intorno ai 4 milioni di ascolti. Chiude il podio, a sorpresa, Chiamamifaro: la cantante non solo guadagna posizioni in classifica, ma è anche l'artista con la minor perdita di ascoltatori mensili di quest'edizione di Amici.

Le sorprese Chiamamifaro e Nicolò: la classifica degli ascoltatori mensili a 3 mesi dalla finale di Amici 24

Ma facciamo un passo indietro. La cantante di Perché?, oltre 1,7 milioni di streaming sulla piattaforma, aveva all'epoca 156mila ascoltatori mensili, mentre oggi entra al terzo posto con 114mila: "solo" 42mila ascoltatori persi negli ultimi 2 mesi. C'è anche chi, come Nicolò, non riesce a entrare sul podio tra progetti e ascoltatori mensili. Il cantante di Un'ora di follia, qui l'intervista su Fanpage.it, si era classificato solo al 4° posto, con 260mila ascoltatori mensili: a 2 mesi di distanza, i numeri sono scesi, di poco, sotto i 100mila. Qui la classifica completa degli ascoltatori mensili a 3 mesi dalla finale di Amici 24.