Come sta Fabio Concato, il cantante aggiorna i fan sulla malattia: “Farò di tutto per tornare in tour”

Fabio Concato – ph Sergione Infuso:Corbis via Getty Images

Fabio Concato sta meglio, come scrive sui social aggiornando i fan prima di Natale. Il cantautore, qualche mese fa aveva annunciato di avere un tumore e che era stato questo il motivo per cui aveva cancellato il suo tour estivo. L'annullamento improvviso di una serie di date, infatti, aveva preoccupato i fan, finché lo stesso cantante aveva svelato cosa fosse successo: "Cari Amici, sono stato costretto a interrompere i concerti a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo". Oggi, qualche mese dopo e in vista del Natale, l'autore di "Domenica bestiale" e "Fiore di maggio" ha voluto dare un aggiornamento.

"Tutto procede bene, fatto salvo qualche piccolo intoppo dovuto alle terapie. Sono quasi sempre sereno – (che non è poca cosa)-, e ottimista, con una gran voglia di rivedervi e di cantare insieme" ha scritto il cantante sui suoi vari social. Concato spiega che gli mancano i viaggi, gli incontri coi suoi fan e, scherza, anche i selfie ("forse sto invecchiando"). Ma a mancargli molto è anche la musica. Il cantante, infatti parla dei suoi musicisti che gli mancano sia quando sono sul palco che quando sono al di fuori di quel contesto, ma prima di chiudere e fare gli auguri di buone feste ha voluto fare una promessa.

"Vorrei dirvi infine che questa meravigliosa vita di ‘musico ambulante' – dice Concato -, ricomincerà presto e che farò di tutto perché accada. Vi voglio bene e vi auguro un Natale pieno di cose belle, di salute e di PACE". Un messaggio che ha avuto migliaia di like e di commenti, a dimostrazione dell'affetto del pubblico che gli ha augurato una pronta guarigione: "Una buona notizia, maestro, evviva! a presto nei concerti, magari l'estate prossima" ma anche chi cita le sue canzoni "‘…tienici dentro te…'. Perché noi lo facciamo già". In un vecchio post, Concato aveva parlato di un forte desiderio di guarire: "Le parole affettuose sono parole d’amore che messe insieme diventano preghiera, ed io ne respiro tutta la sorprendente energia". E come scrive un'altra fan, chi lo ama non vede l'ora di "ritornare ad ascoltare la tua musica poetica nei tuoi concerti".