Fabio Concato: “Ho un tumore, sono costretto a interrompere i concerti”

Fabio Concato ha annunciato di avere un tumore. Il noto cantautore, 72 anni, ha fatto sapere di essere costretto ad annullare le tappe estive del suo tour Altro di me) dopo la diagnosi ricevuta. Già lo scorso luglio aveva dato notizia della cancellazione delle sue tappe di luglio stesso e di agosto per problemi di salute.

L'annuncio di Fabio Concato sui social

Con un messaggio sui social, Fabio Concato ha annunciato ai fan di dover interrompere i concerti dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore: "Cari Amici, sono stato costretto a interrompere i concerti a causa di un tumore". Il cantante ha fatto sapere di aver iniziato le cure "con molta fiducia" e di essere tranquillo. "Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto", ha infine concluso con un pensiero rivolto ai fan.

I concerti cancellati a luglio e agosto

Già a luglio, Fabio Concato aveva dato notizia dell'annullamento dei concerti del suo tour Altro di me per problemi di salute. All'epoca non aveva fornito alcun dettaglio sulle sue condizioni. Il nome del suo tour nasce dal desiderio di scegliere, da un catalogo musicale di 150 canzoni, alcuni brani non eseguiti da tempo per riproporli al pubblico e raccontarli nuovamente. L'intento era regalare ai fan l'emozione della riscoperta, a cui si aggiungono anche i grandi classici dell'autore. Il primo successo arrivò nel 1982 con il singolo Domenica bestiale, con il quale partecipò al Festivalbar e che entrò anche a far parte della colonna sonora del film di Marco Risi Vado a vivere da solo, con Jerry Calà protagonista. Negli anni Concato è diventato una figura di riferimento del cantautorato soprattutto milanese con brani come Fiore di Maggio.