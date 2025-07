Fabio Concato cancella i concerti di luglio e agosto: il motivo è la salute

Fabio Concato ha cancellato a causa di problemi di salute tutti i concerti previsti a luglio e agosto per il suo tour Altro da me.

Fabio Concato

Nei giorni scorsi Fabio Concato ha annullato alcuni concerti del suo tour "Altro di me" e poche ore fa è arrivata la comunicazione ufficiale che pone fine a tutti i concerti previsti a luglio e agosto da parte del cantautore a causa di un'indisposizione fisica. Nei giorni scorsi sui social network di Concato erano apparsi degli avvisi singoli per quanto riguardava alcune date del tour che avvisavano la cancellazione a causa di problemi di salute da parte dell'autore di Fiore di maggion e Domenica bestiale che aveva in programma un lungo toiur che l'avrebbe visto impegnato per i prossimi mesi.

Perché Fabio Concato ha annullato i concerti di luglio e agosto

Per adesso, a meno di nuove comunicazioni, tutto riprenderà a settembre, quando Concato avrà concerti il 6 e il 30. Per adesso, invece, il comunicato stampa spiega che "per motivi di salute e accertamenti medici, si annullano i concerti di Fabio Concato programmati in Luglio e Agosto. Nell’eventualità di recupero di qualche data, sarà nostra cura informarvi. Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto, secondo le modalità e i tempi previsti, ai circuiti di vendita presso cui è stato effettuato l’acquisto" con la firma dello staff del cantante. Concato era in tour con lo spettacolo "Altro di me", il nome del tour che prende ispirazione dal titolo di una sua canzone del 2012, ovvero L'altro di me che faceva parte dell'album "Tutto qua".

In cosa consisteva il tour Altro da me di Fabio Concato

L'idea di intitolare così il tour veniva da un desiderio, come si legge anche nella nota stampa ovvero, scegliere da un catalogo musicale di 150 canzoni alcuni brani che non erano stati eseguiti da tanto tempo per riproporli al pubblico e raccontarli nuovamente, regalando anche ai fan l'emozione della riscoperta a cui, ovviamente, non potevano non aggiungersi anche i grandi classici del suo repertorio. Con lui sul palco c'erano Ornella D’Urbano, agli arrangiamenti, al piano e alle tastiere, Gabriele Palazzi Rossi alla batteria, Stefano Casali al basso e Larry Tomassini alle chitarre.