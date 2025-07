Come sta Billy Joel dopo aver cancellato i concerti a causa di un disturbo cerebrale

Billy Joel – ph Ethan Miller:Getty Images

Billy Joel è tornato a parlare della sua salute fisica dopo che qualche mese fa aveva annunciato la cancellazione di tutti i suoi concerti in programma dopo una diagnosi di idrocefalo normoteso (NPH), ovvero una condizione neurologica causata dall'accumulo anomalo di liquido cerebrospinale che provoca, tra le altre cose, difficoltà a camminare, incontinenza urinaria. Il cantante ne ha parlato in un podcast spiegando di sentirsi bene: "Continuano a riferirsi a quello che ho come a un disturbo cerebrale, quindi sembra molto peggio di quello che sto provando" ha spiegato al giornalista Bill Maher.

Come sta Billy Joel

E per quanto riguarda la sua condizione ha detto: "Sto bene. Il mio equilibrio fa schifo. È come essere su una barca". Il cantante aveva spiegato, nella nota stampa con cui annunciata lo stop ai concerti che la sua condizione era stata aggravata proprio dalle sue esibizioni live che avevano provocato dei disturbi all'udito, alla vista e all'equilibrio e che i medici oltre a consigliargli di fermare il tour e i concerti previsti nei mesi successivi anche di seguire una terapia specifica per un po' di tempo nei quali sarebbe stato meglio che stesse a riposo: "Billy è grato per le cure eccellenti che sta ricevendo ed è pienamente impegnato nel mettere la salute al primo posto" era scritto nella nota.

Joel non sa i motivi del NPH

Per quanto riguarda la condizione attuale, Joel ha specificato che il problema non è ancora risolto e che assieme ai medici ci sta lavorando, specificando che non ha idea di cosa lo abbia portato a sviluppare questa malattia. All'inizio, ha spiegato, pensava che questa condizione avesse a che fare con l'alcol, ma adesso, da quando ha avuto la diagnosi, ha smesso completamente di bere: "Prima bevevo, come un pesce". Nel frattempo, però, in attesa di capire i tempi e i modi della guarigione, l'artista non ha riprogrammato i concerti cancellati.