Come cambia il Salone del Libro 2024: tutte le novità volute dalla direttrice Annalena Benini Annalena Benini, la nuova direttrice del Salone del Libro di Torino, l’evento letterario più importante d’Italia, ha presentato le novità dell’edizione 2024.

A cura di Francesco Raiola

Annalena Benini (Ph. Chiara Pasqualini)

Annalena Benini, la nuova direttrice del Salone del Libro di Torino – che si terrà da giovedì 9 a lunedì 13 maggio 2024 – ha annunciato quale sarà la nuova strada del più importante appuntamento letterario italiano e ha annunciato la sua nuova strada, che seguirà quello gli anni di Nicola Lagioia. Nei giorni scorsi si erano rincorsi i nomi della nuova squadra della direttrice, che oggi ha mostrato il nuovo volto del Salone che, spiega, si ispirerà "nell’ideazione e nella cura, alla costruzione di un giornale", quindi sarà "un’opera con una sua precisa personalità che viene raccontata, giorno dopo giorno, dai curatori con le loro sezioni tematiche, da una redazione e da collaboratori tecnici".

Quali saranno le sezioni del Salone del Libro 2024

In questa direzione va, per esempio la divisione in sette sezioni del Salone, quasi come se alla Benini direttrice si affiancassero dei Capiservizio, che gestiscono ognuna di queste aree tematiche, con l'obiettivo "di offrire stimoli continui al racconto del presente, attraverso punti di vista diversi e vitali" e ogni area, quindi, avrà una programmazione ad hoc e sarà gestita da scrittori, scrittrici, intellettuali e artisti. Questa è la divisione del Salone voluta dalla nuova direttrice:

La sezione Editoria sarà affidata a Teresa Cremisi , presidente di Adelphi. Gli incontri di questa sezione avranno l’obiettivo di mostrare al pubblico del Salone le differenze tra gli editori, il lavoro artigianale dell’editore, il suo rapporto con gli autori e con i lettori.

sarà affidata a , presidente di Adelphi. Gli incontri di questa sezione avranno l’obiettivo di mostrare al pubblico del Salone le differenze tra gli editori, il lavoro artigianale dell’editore, il suo rapporto con gli autori e con i lettori. La sezione Arte sarà curata da Melania Mazzucco , per una sezione dedicata alle scritture d’arte, oltre che alle opere: storie di artiste e di artisti internazionali, avventure nascoste che hanno cambiato il nostro sguardo.

sarà curata da , per una sezione dedicata alle scritture d’arte, oltre che alle opere: storie di artiste e di artisti internazionali, avventure nascoste che hanno cambiato il nostro sguardo. La sezione Romanzo sarà affidata a Alessandro Piperno , che ci guiderà in un viaggio nelle letture, nei romanzi amati o odiati dai grandi scrittori. Si entrerà quindi nell’officina segreta di chi legge per scrivere e per vivere. Che cosa cerca in un romanzo uno scrittore? Come legge? Che cosa lo attrae?

sarà affidata a , che ci guiderà in un viaggio nelle letture, nei romanzi amati o odiati dai grandi scrittori. Si entrerà quindi nell’officina segreta di chi legge per scrivere e per vivere. Che cosa cerca in un romanzo uno scrittore? Come legge? Che cosa lo attrae? La sezione Romance sarà affidata a Erin Doom , maggiore esponente del genere in Italia, autrice di romanzi da milioni di copie. Erin Doom dialogherà al Salone con le voci internazionali del Romance che hanno conquistato il mondo dei giovani lettori, indagando il futuro della letteratura a partire dai classici che hanno formato la nostra educazione sentimentale.

sarà affidata a , maggiore esponente del genere in Italia, autrice di romanzi da milioni di copie. Erin Doom dialogherà al Salone con le voci internazionali del Romance che hanno conquistato il mondo dei giovani lettori, indagando il futuro della letteratura a partire dai classici che hanno formato la nostra educazione sentimentale. La sezione Leggerezza sarà curata da Luciana Littizzetto . I suoi incontri indagheranno la narrativa capace di penetrare tra le luci e le ombre della vita per dare anche spensieratezza a lettrici e lettori. Inoltre mostrerà come il linguaggio televisivo possa costruire spazi di intrattenimento e di risate.

sarà curata da . I suoi incontri indagheranno la narrativa capace di penetrare tra le luci e le ombre della vita per dare anche spensieratezza a lettrici e lettori. Inoltre mostrerà come il linguaggio televisivo possa costruire spazi di intrattenimento e di risate. La sezione Informazione sarà curata da Francesco Costa . Con la consapevolezza che la rete, i social network e i giornali online hanno trasformato completamente il nostro modo di leggere e informarci, Costa incontrerà i maggiori esponenti italiani e internazionali dell’informazione, indagando le trasformazioni e i fallimenti del mondo delle notizie.

sarà curata da . Con la consapevolezza che la rete, i social network e i giornali online hanno trasformato completamente il nostro modo di leggere e informarci, Costa incontrerà i maggiori esponenti italiani e internazionali dell’informazione, indagando le trasformazioni e i fallimenti del mondo delle notizie. La sezione Cinema sarà curata da Francesco Piccolo, che mostrerà – attraverso gli incontri con i suoi ospiti – il viaggio attraverso cui la letteratura si trasforma in opera cinematografica o in serie tv, evidenziando i cambiamenti di immagini e di linguaggio e la centralità del lavoro di registi, sceneggiatori, attori e produttori.

Chi affiancherà la Direttrice Benini

Oltre alle varie sezioni, però, Benini sarà affiancata da una redazione che lavorerà con lei al programma del prossimo Salone del Libro e che sarà composta da Paola Peduzzi, Igiaba Scego, Francesca Sforza, Tiziana Triana, a cui si aggiungono anche dei collaboratori tecnici: Ilide Carmignani, per l’area traduzione; Lorenzo Fazzini, per i rapporti con l’editoria religiosa; Giusi Marchetta, Eros Miari e Andrea Falcone, per l’area ragazzi e scuole; Sara Speciani, per l’area professionale e Federico Vergari, per l’area sport e fumetto. Quest'anno, inoltre, il Salone accoglierà anche una lingua ospite, di cui approfondirà la produzione letteraria e culturale e quest'anno toccherà al tedesco.

Le iniziative collaterali del SalTo24

Tra le varie iniziative collaterali continua il progetto Un libro tante scuole, arrivato alla quarta edizione, che consiste in un percorso di lettura condiviso che riunisce, attorno a un grande classico, studentesse e studenti di tutta Italia consegnando loro 6000 copie gratuite: quest'anno il volume sarà Cime tempestose di Emily Brontë, poi ci sarà il convegno “'Dall’italiano al mondo', iniziativa nata per promuovere e sostenere le traduttrici e i traduttori stranieri che danno voce alla letteratura italiana all’estero e per creare una rete di sostegno alla diffusione del libro italiano all’estero, fino a Portici di carta che sabato 7 e domenica 8 ottobre trasformerà Torino in una delle librerie all’aperto più lunghe del mondo e in una straordinaria festa della comunità del libro con oltre 100 appuntamenti.