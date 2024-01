Chi è Fabio Luisi, il direttore d’orchestra del concerto di Capodanno di Venezia 2024 Fabio Luisi, uno dei direttori d’orchestra pià rinomati al mondo, dirigerà per la terza volta il Concerto di Capodanno di Venezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Fabio Luisi (John Phillips/Getty Images for the London Symphony Orchestra)

Sarà Fabio Luisi a dirigere il Concerto di Capodanno di Venezia al Teatro della Fenice, che anche quest’anno sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1. Il Maestro, uno dei più rinomati al mondo e, tra le altre cose, direttore emerito dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Direttore musicale del Teatro dell’Opera di Zurigo, Direttore musicale della Dallas Symphony Orchestra e Direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio danese, guiderà l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice – quest’ultimo preparato da Alfonso Caiani – e i due solisti, il soprano Eleonora Buratto e il tenore Fabio Sartori. Per Luisi è la terza volta che si trova a dirigere il Capodanno di Venezia.

Chi è Fabio Luisi, la carriera del direttore d'orchestra

Fabio Luisi, genovese d'origine, è uno dei più rinomati e premiati direttori d'orchestra al mondo, attualmente è Direttore Musicale della Dallas Symphony Orchestra, Direttore Principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Danese (DR Symfoni Orkestret), Direttore Emerito dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con sede a Torino, Direttore Principale della NHK Orchestra di Tokyo e Direttore Onorario della Teatro Carlo Felice di Genova. Vincitore di un Grammy Award per la sua direzione delle ultime due opere de L'Anello del Nibelungo, pubblicato anche video dalla Deutsche Grammophon e risultato Miglior registrazione d'opera nel 2012, Luisi dirige alcune tra le principali orchestra al mondo, come la Philadelphia Orchestra, i Münchner Philharmoniker, la Cleveland Orchestra, la Royal Concertgebouw Orchestra, la Filarmonica della Scala, i Berliner Philharmoniker e nella stagione 22/23 ha diretto una nuova produzione dei Vespri Siciliani al Teatro alla Scala, mentre nel 2024 presenterà il ciclo completo “Der Ring des Nibelungen” di Wagner in versione concerto con la Dallas Symphony Orchestra. In passato Luisi ha diretto, tra le altre, la Staatskapelle di Dresda e la Sächsische Staatsoper, è stato direttore principale della Metropolitan Opera di New York, direttore artistico della Mitteldeutscher Rundfunk di Lipsia, direttore musicale dell'Orchestre della Suisse Romande, direttore principale della Tonkünstler-Orchester a Vienna e direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica di Graz, mentre tra i numerosi Premi, è stato insignito della Medaglia d'Oro e dell'Anello d'Oro dedicati a Bruckner.

Fabio Luisi dirige l'orchestra al Teatro La Fenice di Venezia per il concerto di Capodanno 2024

Per la terza volta Fabio Luisi calcherà il podio del Teatro La Fenice di Venezia per dirigere il Concerto di Capodanno dove dirigerà un programma diviso in due parti: una prima esclusivamente orchestrale con l’esecuzione della Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms, e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie e passi corali dal repertorio operistico più amato che si concluderà con «Va, pensiero, sull’ali dorate» dal Nabucco e con il brindisi «Libiam ne’ lieti calici» dalla Traviata di Giuseppe Verdi a cui si aggiungerà anche un omaggio ai settant’anni della televisione italiana con un medley delle sigle più amate del palinsesto. Ecco il programma completo:

Johannes Brahms – Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73

Giuseppe Verdi – I due Foscari “Alla gioia… Tace il vento, è questa l’onda”

Giacomo Puccini – Manon Lescaut Intermezzo, Tosca “E lucean le stelle”, Tosca “Vissi d’arte”

Giuseppe Verdi – La traviata “Di Madride noi siam mattadori”

Che spettacolo la TV: Omaggio ai settant’anni della televisione italiana – Guglielmo Tell (apertura della trasmissione) – Tg1 – Carosello – Che tempo fa Studio Uno – Pinocchio – Gian Burrasca – Eurovisione

Giacomo Puccini – Madama Butterfly Coro a bocca chiusa, Madama Butterfly “Un bel dì vedremo”, Turandot “Nessun dorma”

Amilcare Ponchielli – La Gioconda Danza delle ore

Giuseppe Verdi – Nabucco “Va pensiero sull’ali dorate”

Giacomo Puccini – Turandot “Padre augusto”

Giuseppe Verdi – La traviata “Libiam ne’ lieti calici”