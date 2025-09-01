Blanco non sarà al Power Hits Estate di RTL 102.5 per problemi di salute, cosa è successo al cantante

Riccardo Fabbriconi alias Blanco ha annunciato che non parteciperà ai concerti del Power Hits Estate 2023 e Future Hits di RTL 102.5 in programma per stasera e domani, 1 e 2 settembre, a causa di un problema di salute. Con una IG story il celebre artista, attualmente in radio con la hit Maledetta Rabbia, ha dato la notizia che delude i fan. "Spero ci sia presto occasione per recuperare e rivederci", le parole.

Le parole di Blanco

"Mi dispiace dirvi che non potrò essere presente agli eventi di RTL 102.5, Power Hits e Future Hits" in programma per stasera e domani, lunedì 1 e martedì 2 settembre, ha scritto Blanco in una IG story pubblicata pochi minuti fa. L'artista è stato colpito da un problema di salute, per questo motivo non sarà presente sul palco: "Purtroppo per problemi di salute ma nulla di grave, non riuscirò ad essere lì con voi. Spero ci sia presto occasione per recuperare e rivederci. Vi abbraccio forte, Riccardo" ha aggiunto. Stando a quanto apprende Fanpage.it, si ipotizza che sia stato colpito da un virus intestinale che lo costringe al riposo.

Il cantante, infatti, era in scaletta tra gli artisti di successo che parteciperanno al concerto stasera: avrebbe dovuto cantare la sua nuova hit in ascolto su tutte le radio, Maledetta Rabbia. Era atteso per il suo ritorno in pubblico dopo quasi un anno di silenzio e dopo l'incidente a Sanremo 2023, durante il quale ha distrutto la scenografia cantando il brano L'Isola delle Rose.

Leggi anche Salta il concerto di Edoardo Bennato in Sicilia per motivi di salute, il cantante visitato a Taormina

La scaletta del Power Hits Estate di RTL 102.5 stasera

Questa sera, lunedì 1 settembre, andrà in scena dall'Arena di Verona, in diretta tv su TV8 e su Sky Uno, il concerto di RTL 102.5 che decreta il brano tormentone dell'estate 2025. Il Power Hits Estate, condotto da Paola Di Benedetto e Matteo Campese, vedrà tantissimi artisti sul palco, come Annalisa, Elodie, Clara, Coez, Fedez, Gaia, Gigi D'Alessio, Noemi, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Tananai.