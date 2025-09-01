RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, la scaletta dei cantanti e dove vedere il concerto in tv

Lunedì 1 settembre dall’Arena di Verona va in scena il concerto Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5. Tutti gli artisti del momento si esibiranno sul palco dell’evento condotto da Paola Di Benedetto e Matteo Campese: ecco la scaletta e dove vederlo in tv.

Questa sera, lunedì 1 settembre 2025, in diretta dall'Arena di Verona, va in scena il concerto di RTL Power Hits Estate 2025 che sarà trasmesso anche in tv, su Tv8, dalle 20.50. L'evento musicale condotto da Paola Di Benedetto e Matteo Campese che decreta il tormentone musicale dell'estate, vede sul palco tutti gli artisti di successo del momento con le loro hit, da Annalisa e Elodie a Bresh e Anna. Sarà possibile seguire la serata in diretta tv, radiofonica e in streaming: ecco la scaletta e tutte le info su dove vedere il concerto in tv.

La scaletta del concerto di RTL Power Hits Estate 2025

Sono tantissimi gli artisti di successo protagonisti del concerto Power Hits Estate 2025 di RTL, in programma per stasera in diretta televisiva e radiofonica dall'Arena di Verona. Paola Di Benedetto e Matteo Campese conducono l'evento che decreterà il tormentone estivo dell'anno. La scaletta non è in ordine di apparizione, bensì in ordine alfabetico:

Alfa

Anna

Annalisa

Blanco

Boomdabash

Bresh

Carl Brave

Clara

Coez

Dardust

Elodie

Fabio Rovazzi

Fabri Fibra

Fedez

Francesco Gabbani

Fuckyourclique

Gabry Ponte

Gaia

Gigi D'Alessio

Irama

Levante

Loredana Bertè

Lucio Corsi

Mari Froes

Noemi

Orietta Berti

Rkomi

Rocco Hunt

Rose Villain

Sal Da Vinci

Salmo

Sarah Toscano

SayF

Serena Brancale

Tananai

The Kolors

Tredici Pietro

A che ora inizia il concerto e dove vederlo in tv e in streaming

Power Hits Estate di RTL 102.5 va in onda stasera dalle 20.50, in diretta dall'Arena di Verona. Sarà possibile seguire l'evento in radiovisione su RTL 102.5, canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky, su Radio Zeta, canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, e in diretta in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.