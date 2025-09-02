Yoga Radio Bruno, la scaletta dei cantanti e dove vedere il concerto in Tv

Martedì 2 settembre dalla piazza di Modena va in scena il concerto Yoga Radio Bruno. Diversi artisti del panorama musicale italiano si esibiranno sul palco dell’evento condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti: ecco la scaletta e dove vederlo in tv.

Questa sera, martedì 2 settembre 2025, in diretta dalla piazza di Modena, va in scena il concerto di Yoga Radio Estate che sarà trasmesso anche in tv, su Italia 1, dalle 21.20. L'evento musicale condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, vedrà esibirsi sul palco diversi ospiti del panorama musicale italiano con le loro hit, tra cui i The Kolors, BigMama, Emis Killa, Sal Da Vinci e TrigNo. Sarà possibile seguire la serata in diretta tv, radiofonica e in streaming: ecco la scaletta e tutte le info su dove vedere il concerto in tv.

La scaletta del concerto di Yoga Radio Bruno

Sono tantissimi gli artisti di successo protagonisti del concerto Yoga Radio Bruno, in programma per stasera in diretta televisiva e radiofonica dalla piazza di Modena. A condurre l'evento musicale ci saranno Rebecca Staffelli e Stefano Corti. La lista dei cantanti non è in ordine di apparizione e vede le esibizioni di tanti artisti di successo, dai reduci del talent show a cantanti consolidati come Lorella Cuccarini, prossima al ritorno ad Amici nelle vesti di insegnante:

The Kolors

BigMama

Emis Killa

Benji & Fede

Sal Da Vinci

TrigNo

Riki e Lorella Cuccarini

Sarah Toscano e Carl Brave

Eiffel 65

Michele Bravi e Mida

Gemelli Diversi

Sophie and the Giants

Planet Funk

AKA 7even

A che ora inizia il concerto e dove vederlo in tv e in streaming

Yoga Radio Bruno va in onda stasera dalle 21.20, in diretta dalla piazza di Modena. Per seguire l'evento, che include anche la trasmissione televisiva Yoga Radio Estate, gli interessati potranno usare la radiofrequenza FM di Radio Bruno (dove presente), lo streaming online tramite il sito www.radiobruno.it o l'app di Radio Bruno, il canale 73 del digitale terrestre (Radio Bruno TV) e la piattaforma di Mediaset Infinity per lo streaming live e on demand.