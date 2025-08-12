Programmi tv
Yoga Radio Estate, i cantanti nella scaletta della prima puntata e l’orario di inizio su Italia 1

La scaletta della prima puntata di Yoga Radio Estate, in onda in prima serata su Italia 1 con la conduzione di Stefano Corti e Rebecca Staffelli. Ecco l’elenco completo degli artisti che si esibiranno sul palco della piazza principale di Reggio Emilia con la loro musica.
A cura di Elisabetta Murina
Questa sera, martedì 12 agosto, debutta Yoga Radio Estate. Il format musicale prodotto da Radio Norba va in onda per la prima volta su Italia 1 con la conduzione di Rebecca Staffelli e Stefano Corti, accompagnati  dallo speaker Enzo Ferrari. L'evento non è in diretta, ma è stato registrato a giugno nella piazza principale di Reggio Emilia. Diversi gli artisti che si alterneranno sul palco e porteranno la loro musica, da Alfa e Gaia a Rkomi, Ermal Meta e Iva Zanicchi. Ecco la scaletta completa della serata.

La scaletta dei cantanti di Yoga Radio Estate stasera a Reggio Emilia

La prima puntata di Yoga Radio Estate va in onda questa sera, martedì 12 agosto, in prima serata su Italia 1. A condurre la serata Stefano Corti de Le Iene e Rebecca Staffelli, reduce dalla sua esperienza come inviata social nell'ultima edizione del Grande Fratello. Sono tanti i cantanti che si alterneranno sul palco durante l'evento, trasmesso in prima tv ma registrato lo scorso giugno nella piazza di Reggio Emilia. Tra i nomi attesi ci sono artisti che si sono fatti conoscere grazie alle ultime edizioni di Amici, come Nicolò Filippucci, Aaron e Jacopo Sol, e volti noti già da anni, come Iva Zanicchi e Cristina D'Avena. Di seguito la scaletta dei cantanti, che non è un ordine di apparizione:

  • Alfa
  • Gaia
  • Francesco Gabbani
  • Anna
  • Rocco Hunt
  • Clara
  • Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny
  • Rkomi
  • Ermal Meta
  • Nicolò Filippucci
  • BNKR44
  • Francesca Michielin
  • Jacopo Sol
  • Shade
  • Cristina D’Avena
  • Bianca Atzei
  • Aaron

A che ora inizia e dove vedere la puntata in streaming

La prima puntata di Yoga Radio Estate va in onda martedì 12 agosto su Italia 1 a partire dalle ore 21.25, subito dopo l'appuntamento con NCIS- Unità Anticrimine. L'evento si può seguire in diretta sulla rete Mediaset o in streaming, sia in contemporanea che dopo la messa in onda, sulla piattaforma Mediaset Infinity. L'evento è stato registrato lo scorso 24 giugno ed è un format prodotto da Radio Bruno.

Programmi TV
