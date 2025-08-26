Yoga Radio Estate, i cantanti nella scaletta della terza puntata e l’orario di inizio su Italia1

Stasera, in prima serata su Italia1, va in onda la terza puntata di Yoga Radio Estate. L'appuntamento è alle ore 21:20. A condurre l'evento prodotto da Radio Bruno saranno Rebecca Staffelli e Stefano Corti con Enzo Ferrari. Tantissimi gli artisti che saliranno sul palco a Modena. Tra coloro che si esibiranno anche Kekko dei Modà, Paola Iezzi, Fabio Rovazzi, Levante, Anna Tatangelo, Sangiovanni, Tormento e tanti altri.

La scaletta dei cantanti di Yoga Radio Estate stasera a Modena

La terza puntata di Yoga Radio Estate va in onda stasera, martedì 26 agosto. La location è quella della piazza di Modena. Sul palco la iena Stefano Corti, lo speaker Enzo Ferrari e Rebecca Staffelli, conduttrice radiofonica e voce del popolo social nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello. Tanti gli artisti che si esibiranno portando sul palco di Modena i loro successi. La lista completa dei cantanti presenti nella scaletta della terza puntata di Yoga Radio Estate in onda alle ore 21:20 su Italia1:

Rocco Hunt;

Noemi;

Serena Brancale;

Kekko dei Modà;

Fabio Rovazzi;

Paola Iezzi;

Dani Faiv;

Anna Tatangelo;

Sangiovanni;

Baby K;

Antonia;

Fred De Palma;

Joan Thiele;

Rhove;

Bianca Atzei;

Shablo;

Joshua;

Tormento;

Mimì;

LDA;

Levante;

Chiamamifaro.

A che ora inizia e dove vedere la puntata in streaming

La terza puntata di Yoga Radio Estate andrà in onda martedì 26 agosto alle ore 21:20 su Italia1. L'evento musicale, dunque, sarà trasmesso subito dopo la puntata di NCIS – Unità anticrimine. Stando ai palinsesti Mediaset ufficiali, si protrarrà fino alle ore 00:45. Per chi non fosse a casa ma non volesse perdersi questa serata di musica, basterà collegarsi a Mediaset Infinity per seguire la terza puntata di Yoga Radio Estate in diretta e in streaming. Inoltre, è possibile rivedere l'evento anche in replica nell'area dedicata presente sulla piattaforma.