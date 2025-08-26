Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Yoga Radio Estate, i cantanti nella scaletta della terza puntata e l’orario di inizio su Italia1

I cantanti nella scaletta della terza puntata di Yoga Radio Estate, in onda in prima serata su Italia 1 martedì 26 agosto. A condurre Stefano Corti, Rebecca Staffelli e Enzo Ferrari. Ecco l’elenco completo degli artisti che si esibiranno sul palco della piazza di Modena a partire dalle ore 21:20.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine

Stasera, in prima serata su Italia1, va in onda la terza puntata di Yoga Radio Estate. L'appuntamento è alle ore 21:20. A condurre l'evento prodotto da Radio Bruno saranno Rebecca Staffelli e Stefano Corti con Enzo Ferrari. Tantissimi gli artisti che saliranno sul palco a Modena. Tra coloro che si esibiranno anche Kekko dei Modà, Paola Iezzi, Fabio Rovazzi, Levante, Anna Tatangelo, Sangiovanni, Tormento e tanti altri.

La scaletta dei cantanti di Yoga Radio Estate stasera a Modena

La terza puntata di Yoga Radio Estate va in onda stasera, martedì 26 agosto. La location è quella della piazza di Modena. Sul palco la iena Stefano Corti, lo speaker Enzo Ferrari e Rebecca Staffelli, conduttrice radiofonica e voce del popolo social nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello. Tanti gli artisti che si esibiranno portando sul palco di Modena i loro successi. La lista completa dei cantanti presenti nella scaletta della terza puntata di Yoga Radio Estate in onda alle ore 21:20 su Italia1:

  • Rocco Hunt;
  • Noemi;
  • Serena Brancale;
  • Kekko dei Modà;
  • Fabio Rovazzi;
  • Paola Iezzi;
  • Dani Faiv;
  • Anna Tatangelo;
  • Sangiovanni;
  • Baby K;
  • Antonia;
  • Fred De Palma;
  • Joan Thiele;
  • Rhove;
  • Bianca Atzei;
  • Shablo;
  • Joshua;
  • Tormento;
  • Mimì;
  • LDA;
  • Levante;
  • Chiamamifaro.

A che ora inizia e dove vedere la puntata in streaming

Immagine

La terza puntata di Yoga Radio Estate andrà in onda martedì 26 agosto alle ore 21:20 su Italia1. L'evento musicale, dunque, sarà trasmesso subito dopo la puntata di NCIS – Unità anticrimine. Stando ai palinsesti Mediaset ufficiali, si protrarrà fino alle ore 00:45. Per chi non fosse a casa ma non volesse perdersi questa serata di musica, basterà collegarsi a Mediaset Infinity per seguire la terza puntata di Yoga Radio Estate in diretta e in streaming. Inoltre, è possibile rivedere l'evento anche in replica nell'area dedicata presente sulla piattaforma.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Donatella Zaccagnini Romito, escort di lusso: "In poche ore guadagnavo quanto un mese di lavoro all'università"
Ingegnere e escort di lusso, la sua battaglia per legalizzare la prostituzione
"Il codice Ateco non basta, per la legge organizzare 'eventi' è ancora reato"
"Regolarizzare la prostituzione permette entrate maggiori nelle casse dello Stato"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views