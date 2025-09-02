Radio Zeta Future Hits 2025, la scaletta dei cantanti e dove vedere il concerto in tv

Martedì 2 settembre, in diretta dall’Arena di Verona, va in scena il Radio Zeta Future Hits 2025. Il concerto è presentato da Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati e vede alternarsi sul palco alcuni degli artisti di successo del momento, da Alfa ad Anna. Ecco la scaletta della serata e dove seguirla in diretta e streaming.

Questa sera, martedì 2 settembre, va in onda il Radio Zeta Future Hits 2025. Il concerto è in diretta dall'Arena di Verona e trasmesso in chiaro su Tv8 dalle ore 20.30. A condurre la serata Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati, mentre sul palco alcuni degli artisti di successo del momento, per un evento all'insegna della Generazione Zeta. A esibirsi nomi come Alfa, Annalisa, Clara e Rhove. Sarà possibile seguire la serata in diretta tv, radiofonica e in streaming. Ecco la scaletta e tutte le informazioni.

La scaletta del concerto di Radio Zeta Future Hits 2025

Sono tantissimi gli artisti di successo che si esibiranno sul palco del concerto Radio Zeta Future Hits Live 2025, in programma il 2 settembre in diretta radiofonica e televisiva dall'Arena di Verona. A condurre la serata Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati, che presenteranno la serata evento in linea con il gusto e le aspettative della Generazione Zeta. Di seguito la scaletta della serata, con gli artisti in ordine alfabetico e non di uscita:

Alex Wyse

Alfa

Anna

Annalisa

Ariete

Artie 5ive

BigMama

Blanco

Bresh

Chiamamifaro

Chiello

Clara

Ele A

Emis Killa

Emma Nolde

Fabri Fibra

Frah Quintale

Francesca Michielin

Fritu

Fulminacci

Gaia

Golden Years

Joan Thiele

Joshua

LDA

Les Votives

Lorenzza

Lucio Corsi

Mida

Naska

Neffa

Nerissima Serpe

Noemi

Papa V

Rhove

Rkomi

Rocco Hunt

Rose Villain

Rrari dal Tacco

Sangiovanni

Sarah Toscano

Sayf

Serena Brancale

Settembre

Shablo

SKT

Tananai

The Kolors

Tormento

Tredici Pietro

Trigno

Dove vedere Radio Zeta Future Hits 2025 in tv e in streaming

Radio Zeta Future Hits Live 2025 va in onda stasera (2 settembre) dalle ore 20.30 su Tv8 e in contemporanea su Sky Uno. Sarà possibile seguire l'evento anche in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky) e su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky).