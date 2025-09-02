Radio Zeta Future Hits 2025, la scaletta dei cantanti e dove vedere il concerto in tv
Questa sera, martedì 2 settembre, va in onda il Radio Zeta Future Hits 2025. Il concerto è in diretta dall'Arena di Verona e trasmesso in chiaro su Tv8 dalle ore 20.30. A condurre la serata Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati, mentre sul palco alcuni degli artisti di successo del momento, per un evento all'insegna della Generazione Zeta. A esibirsi nomi come Alfa, Annalisa, Clara e Rhove. Sarà possibile seguire la serata in diretta tv, radiofonica e in streaming. Ecco la scaletta e tutte le informazioni.
La scaletta del concerto di Radio Zeta Future Hits 2025
Sono tantissimi gli artisti di successo che si esibiranno sul palco del concerto Radio Zeta Future Hits Live 2025, in programma il 2 settembre in diretta radiofonica e televisiva dall'Arena di Verona. A condurre la serata Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati, che presenteranno la serata evento in linea con il gusto e le aspettative della Generazione Zeta. Di seguito la scaletta della serata, con gli artisti in ordine alfabetico e non di uscita:
- Alex Wyse
- Alfa
- Anna
- Annalisa
- Ariete
- Artie 5ive
- BigMama
- Blanco
- Bresh
- Chiamamifaro
- Chiello
- Clara
- Ele A
- Emis Killa
- Emma Nolde
- Fabri Fibra
- Frah Quintale
- Francesca Michielin
- Fritu
- Fulminacci
- Gaia
- Golden Years
- Joan Thiele
- Joshua
- LDA
- Les Votives
- Lorenzza
- Lucio Corsi
- Mida
- Naska
- Neffa
- Nerissima Serpe
- Noemi
- Papa V
- Rhove
- Rkomi
- Rocco Hunt
- Rose Villain
- Rrari dal Tacco
- Sangiovanni
- Sarah Toscano
- Sayf
- Serena Brancale
- Settembre
- Shablo
- SKT
- Tananai
- The Kolors
- Tormento
- Tredici Pietro
- Trigno
Dove vedere Radio Zeta Future Hits 2025 in tv e in streaming
Radio Zeta Future Hits Live 2025 va in onda stasera (2 settembre) dalle ore 20.30 su Tv8 e in contemporanea su Sky Uno. Sarà possibile seguire l'evento anche in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky) e su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky).