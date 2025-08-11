Il concerto di Annalisa su Canale 5: la scaletta della replica dell’evento all’Arena di Verona con canzoni e ospiti
Questa sera, lunedì 11 agosto 2025, è in programma su Canale5 Annalisa – Tutti in Arena, il concerto della celebre artista che si è tenuto a maggio 2024 all'Arena di Verona, andato poi in onda su Canale5 lo scorso settembre. Mediaset ha deciso di riproporre l'evento in replica che intratterrà i telespettatori con le canzoni più celebri di Annalisa e vedrà sul palco numerosi ospiti, volti noti del panorama musicale italiano. Tra questi Elisa, Giorgia e Irama. Ecco la scaletta del concerto in onda stasera.
La scaletta del concerto di Annalisa all'Arena di Verona
Nel concerto di Annalisa, "Annalisa Tutti in Arena" in onda questa sera, lunedì 11 agosto 2025, in replica su Canale5, la celebre artista canterà le sue canzoni di successo e sarà accompagnata sul palco da grandi nomi del panorama musicale italiano. Di seguito la scaletta dell'evento:
- Euforia
- La crisi a Saint-Tropez
- Se avessi un cuore
- Un domani
- Eppure sentire (un senso di te) (con Elisa)
- Ragazza sola
- Direzione la vita
- Movimento lento
- La genesi del tuo colore (con Irama)
- Bye Bye
- Rosso Corallo
- Tsunami
- Storie Brevi (con Tananai)
- Mon Amour
- Superclassico (ft. Ernia)
- Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva
- Vento sulla Luna / Walking on the Moon
- Tango (con Tananai)
- Nuda
- Stelle
- Bollicine
- Come saprei (con Giorgia)
- Tropicana / Disco Paradise
- Il mondo prima di te / Dieci
- Sweet Dreams (Are Made of This)
- Eva+Eva (con Rose Villain)
- Bellissima
- Sinceramente
- Indaco Violento
Gli ospiti del concerto di Annalisa
L'evento che va in onda stasera è stato registrato nel maggio 2024 ed è andato in onda per la prima volta su Canale5 la scorsa estate. Mediaset ha deciso di riproporre l'evento che vede la partecipazione di tanti artisti di successo, ospiti come Elisa e Giorgia, poi ancora Irama, Tananai, Ernia, e Rose Villain.