All’RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 piove: gazebo montato sul palco in diretta per proteggere Orietta Berti

Si è rivelata una serata complicata quella di lunedì 1° settembre 2025 all’Arena di Verona. Sul palco del concerto Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 si è abbattuta una pioggia torrenziale, rendendo difficoltose le esibizioni degli artisti presenti. La produzione, in onda in diretta su TV8, ha cercato di rendere la permanenza sul palco degli ospiti il più agevole possibile, con il momento clou arrivato durante l’esibizione di Orietta Berti.

Per garantire che la cantante 82enne potesse esibirsi in sicurezza senza bagnarsi, scivolare o raffreddarsi, sul palco è stato allestito un gazebo che l’ha protetta per tutta la durata della performance, costringendola però a restare ferma sul palco per tutta la durata dell'esibizione senza poter interagire con il pubblico.

Tananai si esibisce con un asciugamano sulla testa

Più “smart” è stata l’esibizione di Tananai, che ha deciso di sfruttare la pioggia a suo vantaggio. Il cantante di Tango è salito sul palco con un asciugamano a coprirgli i capelli, un espediente che si è rivelato vincente: ha divertito il pubblico e si è protetto, per quanto possibile, dalla pioggia durante la performance.

La diretta interrotta dalla pioggia, il concerto è ripreso alle 21.45

La diretta dell'RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 dall’Arena di Verona è stata probabilmente una delle più complicate per i conduttori Paola Di Benedetto e Matteo Campese. La pioggia torrenziale e un problema tecnico che ha reso inutilizzabili i microfoni hanno costretto a sospendere la trasmissione per diversi minuti, proprio mentre i The Kolors provavano a esibirsi sul palco. Conduttori e artisti sono riusciti a tornare in onda solo intorno alle 21:45, non senza ulteriori difficoltà che la produzione ha cercato di gestire al meglio, con la collaborazione degli spettatori presenti rimasti stoicamente al loro posto.