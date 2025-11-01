Auguri per Ognissanti 2025, le migliori frasi da dedicare il 1 novembre e per la commemorazione dei defunti

Cenacolo di Ognissanti, via MIC

Oggi, 1° novembre 2025, si celebra Ognissanti, la festa cristiana di tutti i Santi che coniuga il passato, il presente e il futuro della Chiesa attraverso i suoi protagonisti. Verrà seguita poi, il 2 novembre, dalla commemorazione di tutti i fedeli defunti. Si deve la celebrazione di questi due giorni prima alla figura di Papa Gregorio IV fece coincidere la data della festa cristiana di Ognissanti o di tutti i Santi con quella pagana della notte delle calende d'inverno e poi alla figura dell'abate benedettino Odilone di Cluny che nel 998 ordinò che le campane fossero fatte suonare dopo i vespri dell'1 novembre. Abbiamo raccolto per voi le frasi più celebri, da Papa Francesco a Dante Alighieri, da inviare il 1° e il 2 novembre, per la festa di Ognissanti e per la commemorazione dei defunti.

Le frasi d’auguri celebri per la festa di Ognissanti il 1 novembre 2025

La santità non è privilegio di pochi, ma vocazione di tutti. (Papa Francesco)

Non abbiate paura di essere santi. Osate vivere con gioia la vostra fede. (San Giovanni Paolo II)

Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. (Madre Teresa di Calcutta)

La santità consiste nel fare la volontà di Dio, qualunque essa sia. (Santa Teresa di Lisieux)

Comincia a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. All’improvviso ti sorprenderai a fare l’impossibile. (San Francesco d’Assisi)

La santità è diventare veramente se stessi. (C.S. Lewis)

La santità non è altro che amare. (Chiara Lubich)

Ama e fa’ ciò che vuoi. (Sant’Agostino)

La santità è vivere in unione con Dio, essere immersi nel suo amore. (Papa Benedetto XVI)

Nel suo profondo vidi che s’interna, legato con amore in un volume, ciò che per l’universo si squaderna. (Dante Alighieri)

Le migliori frasi per la commemorazione dei defunti il 2 novembre 2025